Gold: Kaufinteresse hält sich in Grenzen

So stagnierte zum Beispiel zum Wochenauftakt die gehaltene Goldmenge des weltgrößten Gold -ETFs SPDR Gold Shares den dritten Tag in Folge bei 865,89 Tonnen. Eine ausgesprochen geringe Nachfrage kann man auch bei American-Eagles-Goldmünzen bei der US Mint ausmachen. Nachdem im Monat März der niedrigste Absatz seit 2015 gemeldet worden war, bleibt auch im April die Nachfrage relativ bescheiden. Bislang wurden im laufenden Monat Goldmünzen im Gesamtvolumen von lediglich 2.500 Feinunzen Gold ausgeliefert (März: 3.500 Unzen). Nach wie vor stehen vor allem US-Zinssorgen einem nachhaltigen Überwinden der charttechnischen Widerstände im Wege.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 3,30 auf 1.347,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Nach dem relativ negativen Wochenauftakt tendierte der fossile Energieträger im frühen Dienstagshandel leicht nach oben. Widersprüchliche Berichte über einen Raketenangriff auf die syrische Stadt Homs haben die geopolitische Prämie für Öl wieder etwas ansteigen lassen. Die am Morgen veröffentlichten chinesischen Konjunkturdaten fielen hingegen in etwa wie erwartet aus. Eine leicht positive Überraschung gab es lediglich bei den Einzelhandelsumsätzen zu vermelden (März: +10,1 Prozent p.a.). Nun warten die Akteure an den Energiemärkten auf den aktuellen Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr).



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (Mai) um 0,33 auf 66,55 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Juni) um 0,25 auf 71,67 Dollar anzog.







