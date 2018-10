Gold: Krisenschutz beweist relative Stärke

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Obwohl an den internationalen Aktienmärkten zum Wochenstart überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten waren, blieb Gold von markanten Verkäufen bislang verschont. Die stabile Tendenz des Dollars dürfte hier hauptverantwortlich gewesen sein. Dass ein Goldinvestment alles andere als ein "Auslaufmodell" sein dürfte, zeigt uns Europäern die Diskussion um die wenig nachhaltigen Haushaltspläne der Italiener. Der Kurseinbruch italienischer Aktien und Anleihen belegt eindrucksvoll, dass ein Krisenschutz wie Gold vor allem dadurch überzeugt, dass es kein Kontrahentenrisiko aufweist und auf lange Sicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Totalverlust erleiden wird. Dieses Kaufargument sucht man bei Aktien und Anleihen - insbesondere wenn diese aus überschuldeten Staaten kommen - vergeblich.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,90 auf 1.195,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rally geht weiter

An den Ölmärkten setzte sich nach der Einigung zwischen den USA und Kanada und in Erwartung von Angebotsengpässen wegen den ab 4. November verschärften US-Sanktionen die Ölpreisrally der vergangenen Wochen fort und bescherte dem fossilen Energieträger am gestrigen Montag einen Tagesgewinn von über zwei Dollar. Damit erzielte der Ölpreis den höchsten Stand seit November 2014. Hedgefonds verfügen derzeit bei Futures auf Brent und WTI über eine Netto-Long-Position, die einem Gegenwert von 850 Millionen Barrel entspricht.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (November) um 0,28 auf 75,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Dezember) um 0,06 auf 85,04 Dollar anzog.