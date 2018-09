Gold: Leichte Erholung dank Dollarschwäche

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Mittlerweile bewegt sich der Dollarindex, der sich aus einem Korb von sechs wichtigen Währungen zusammensetzt, in der Nähe seines Zehnwochentiefs. Aktienindizes wie der S&P-500-Index befinden sich in Rekordlaune und ziehen weiterhin ein relativ geringes Interesse am Krisenschutz Gold nach sich, insbesondere in den USA. Dies lässt sich besonders gut an der gehaltenen Goldmenge des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Shares ablesen. Diese befindet sich seit über acht Wochen im Sinkflug und hat sich seit dem Jahreswechsel von 837,50 auf 742,23 Tonnen (-11,4 Prozent) reduziert.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,40 auf 1.213,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Korrektur nach Trump-Tweets

Via Twitter hat US-Präsident Donald Trump die OPEC-Staaten aufgefordert für niedrigere Ölpreise zu sorgen. Am Sonntag treffen sich in Algier wichtige Förderländer aus der OPEC und aus Nicht-OPEC-Staaten um über die künftige Förderpolitik zu beraten. Offensichtlich sorgt sich Trump, dass die von ihm initiierten US-Sanktionen gegen den Iran den Ölpreis signifikant verteuern könnten. Anfang November drohen Staaten, die iranisches Öl kaufen, ebenfalls Sanktionen. Sorgen, dass der Handelsdisput mit China die Ölnachfrage massiv bremsen könnte, haben indes deutlich nachgelassen.

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Julian Mezger, Lisa S. / Shutterstock.com

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit uneinheitlichen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future (Oktober) um 0,35 auf 70,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent (November) um 0,12 auf 78,83 Dollar anzog.