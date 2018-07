Gold: Markante Erholung bleibt weiter aus

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Die gestrige EZB-Sitzung erwies sich als klassisches Non-Event. Kein Wunder, schließlich haben die europäischen Notenbanker sämtliche Zinssätze nicht angetastet und keine Änderungen hinsichtlich der künftigen Geldpolitik vorgenommen. Bis September werden monatlich weiterhin Anleihen im Wert von 30 Milliarden Euro gekauft, wobei bis Dezember eine Halbierung auf 15 Milliarden Euro erfolgt. Danach soll diese Form der Unterstützung dann eingestellt werden. An den Finanzmärkten half dies vor allem dem Dollar. Dies beförderte den Dollar, der die US-Währung mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, in Richtung der Widerstandszone von 95 Punkten. Aus charttechnischer Sicht wird in diesem Bereich die Luft aber zusehends dünner. Ende Oktober und im Juni bzw. Juli war hier regelmäßig "Schluss". Sobald der Dollar zur Schwäche neigen sollte, dürfte dies dem Goldpreis in höhere Regionen helfen.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,40 auf 1.232,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: WTI auf Tuchfühlung mit 70 Dollar

Der fossile Energieträger hat die psychologisch wichtige Marke von 70 Dollar in Angriff genommen. Über dieser Marke notierte der Future zuletzt Mitte des Monats. Hierfür verantwortlich waren zum einen die handelspolitischen Entspannungssignale aus Washington und zum anderen die temporäre Unterbrechung der saudi-arabischen Öltransporte durch das Rote Meeer und damit den Suezkanal nach Europa.

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com, optimarc / Shutterstock.com

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 69,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,01 auf 74,54 Dollar anzog.