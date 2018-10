Gold: Mini-Korrektur nach Fed-Protokoll

Anzeige Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Drohende Handelskriege, ein ungeordneter Brexit, Italiens Staatshaushalt sowie wachsende Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA lassen ein Goldinvestment weiterhin relativ sinnvoll erscheinen. Auf der anderen Seite bremsen der starke Dollar und die auf über 3,2 Prozent gestiegenen zehnjährige US-Renditen den Krisenschutz hingegen eher aus. Letztere erhöhen beim gelben Edelmetall die Opportunitätskosten (Zinsverzicht). Zugleich könnten die hohen Zinsen aber auch zu Umschichtungen von Aktien in Anleihen führen. Deutliche Kursverluste internationaler Aktien dürften dann dem Krisenschutz Gold zu einem Comeback verhelfen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,60 auf 1.225,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach Absacker stabil

Das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA höher als erwartet ausgefallene Lagerplus von 6,49 Millionen Barrel bei Rohöl übertraf die Prognosen der Analysten, ließ die Ölpreise auf 70 Dollar (WTI) bzw. 80 Dollar (Brent) abstürzen und führte dadurch zu Tagesverlusten in Höhe von 3,1 bzw. 1,7 Prozent. Wegen Hurrikan "Michael" war in der vergangenen Woche zudem ein Rückgang der US-Ölproduktion um 300.000 auf 10,9 Millionen Barrel pro Tag registriert worden. Ein weiterer Kursrückschlag könnte chartinduzierten Verkaufsdruck aufkommen lassen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future (November) um 0,04 auf 69,71 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Dezember) um 0,03 auf 80,02 Dollar zurückfiel.







