Gold: Technische Korrektur nach Kurssprung

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Die von China beschlossenen Vergeltungsmaßnahmen wegen der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium haben die Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Weltkonjunktur weiter erhöht. Ablesbar wird dies durch den schwachen Dollar. In den kommenden Handelstagen könnte die US-Währung weitere Impulse erhalten, da wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt zur Bekanntgabe anstehen. So wird zum Beispiel am morgigen Mittwoch der ADP-Monatsbericht für März veröffentlicht. Das absolute Highlight steht mit dem Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums allerdings am Freitag auf der Agenda. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate von 4,1 auf 4,0 Prozent reduziert haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 313.000 auf 175.000 gesunken sein.Am Montagnachmittag präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 15.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 6,50 auf 1.340,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Die von China angekündigten Vergeltungsmaßnahmen ließen den fossilen Energieträger zum Wochenstart kräftig abstürzen. Mittlerweile hat der Verkaufsdruck aber spürbar nachgelassen und es erfolgte auf dem reduzierten Niveau eine Stabilisierung. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Montagnachmittag präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 15.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,26 auf 63,27 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 67,85 Dollar anzog.







Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Pics-xl / Shutterstock.com, farbled / Shutterstock.com, Kotomiti Okuma / Shutterstock.com