Goldman Sachs überrascht mit Gewinnsprung - Aktie legt zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank Goldman Sachs ist dank hoher Einnahmen im Wertpapierhandel und Investmentbanking mit einem überraschenden Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Für das erste Quartal entfiel auf die Aktionäre ein Überschuss von gut 3,9 Milliarden US-Dollar (3,7 Mrd Euro) und damit 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Montag in New York mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen leichten Gewinnrückgang erwartet. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im vorbörslichen US-Handel ging es für die Aktie um fast vier Prozent aufwärts.

Die Erträge der Bank stiegen im abgelaufenen Quartal um 16 Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar und übertrafen die Erwartungen von Branchenexperten ebenfalls deutlich. Dabei sank der Zinsüberschuss nicht so stark wie erwartet. Zugleich machten die höheren Einnahmen den Anstieg der Betriebskosten mehr als wett./stw/jha/