Goldman Sachs verdient noch mehr als gedacht - Aktie legt zu
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NEW YORK (dpa-AFX) - Ein boomender Handel mit Aktien und Anleihen hat der US-Investmentbank Goldman Sachs im zweiten Quartal einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert. Mit gut 6,6 Milliarden US-Dollar verdiente das Geldhaus rund 78 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Dies lag vor allem an dem kräftigen Anstieg der Einnahmen auf breiter Front: Die gesamten Erträge der Bank wuchsen um 39 Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an: Die Goldman-Sachs-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel rund zwei Prozent an Wert. Analysten hatten sich bei Erträgen und Gewinn deutlich geringere Zuwächse ausgerechnet.
Tatsächlich sprangen die Erträge im Aktienhandel im Jahresvergleich um mehr als 70 Prozent in die Höhe, im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen betrug der Anstieg knapp ein Drittel. Die Gebühreneinnahmen der Investmentbank wuchsen um mehr als die Hälfte, und der Zinsüberschuss legte um ein Viertel zu./stw/mis
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Goldman Sachs
Analysen zu Goldman Sachs
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2026
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.2026
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.2026
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.2025
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2025
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2024
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2024
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2024
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.2024
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2026
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.2026
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.2026
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.2025
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.10.2017
|Goldman Sachs Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|24.02.2017
|Goldman Sachs Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.01.2017
|Goldman Sachs Sell
|Citigroup Corp.
|06.05.2016
|Goldman Sachs Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|01.03.2016
|Goldman Sachs Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
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