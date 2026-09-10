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Goldmünzen-Diebstahl im Bode-Museum wird zum Serienstoff bei HBO Max

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BERLIN (dpa-AFX) - Der aufsehenerregende Kunstdiebstahl einer 100-Kilogramm-Goldmünze im Millionenwert aus dem Berliner Bode-Museum wird zum Serienstoff. Der Streamingdienst HBO Max (Warner Bros Discovery) veröffentlichte jetzt einen Trailer zu dem Doku-Vierteiler "Clangold", in dem die Geschichte des Diebstahls der "Big Maple Leaf" und die aufwendigen Ermittlungen dahinter erzählt werden.

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Die vier Folgen sollen am 13. November veröffentlicht werden. Der Trailer gibt erste Einblicke. Er zeigt zum Beispiel Bilder aus dem Gericht, lässt verschiedene Beteiligte rund um die Ermittlungen und den Fall zu Wort kommen oder zeigt Szenen, wie der Einbruch rekonstruiert wird.

Beute bis heute verschwunden

Der Diebstahl der Goldmünze im Wert von 3,75 Millionen Euro gilt als einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Die "Big Maple Leaf" war 2017 aus einer Vitrine des Bode-Museums gestohlen worden und wurde mit Schubkarre und Rollbrett abtransportiert. Die inzwischen verurteilten Diebe waren durch ein Fenster eingestiegen. Die Beute ist bis heute verschwunden und wurde vermutlich zerstückelt und verkauft.

"Clangold" greift der Ankündigung zufolge die "Verstrickungen in die organisierte Kriminalität in Berlin und die mühevolle Ermittlungsarbeit" hinter dem Diebstahl auf. Die Doku-Serie (Regie: Jan Zabeil) erzähle das "Katz-und-Maus-Spiel zwischen Ermittlern und Tätern aus nächster Nähe" und beleuchte das Umfeld, aus dem die Tat hervorgegangen ist. Es sei die erste non-fiktionale deutsche Eigenproduktion von HBO Max./sza/DP/men

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