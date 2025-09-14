DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto15,93 -2,9%Dow45.857 +0,1%Nas22.331 +0,9%Bitcoin97.661 -0,7%Euro1,1771 +0,3%Öl67,55 +1,0%Gold3.681 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial. Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial.
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Goldpreis erklimmt weiteres Rekordhoch - Spekulation auf US-Zinssenkung

15.09.25 19:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.681,01 USD 37,88 USD 1,04%
News

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Montag mit der Aussicht auf eine US-Zinssenkung einen weiteren Höchstwert erreicht. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg im New Yorker Handel auf bis zu gut 3.685 US-Dollar. Händler verwiesen auf eine erwartete Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Niedrigere Zinsen können bei Anlegern die Nachfrage nach anderen Vermögenswerten steigen lassen, weil mit vergleichsweise sicheren Anlagen wie Anleihen dann weniger Rendite zu erwarten ist. Gold wirft an sich keine Zinsen ab, dieser Nachteil gegenüber Festverzinslichen schrumpft tendenziell aber mit geringeren Zinsen. Gold hat ohnehin wegen der Unsicherheit in der Weltwirtschaft seit geraumer Zeit einen Lauf, das Edelmetall gilt auch als "Krisenwährung".

Seit einigen Wochen trüben sich die Konjunkturdaten aus den USA merklich ein. Es gilt daher am Markt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich./men/la

Nachrichten zu Goldpreis