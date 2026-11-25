LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat seine Talfahrt angesichts der Aussicht auf steigende Zinsen an den Kapitalmärkten beschleunigt und ist am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Im Tagesverlauf hat die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) frühe Verluste ausgeweitet und ist an der Börse in London bis auf 3.485 US-Dollar gefallen. So tief stand der Goldpreis zuletzt im September 2025.

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Seit Dienstagnachmittag steht der Goldpreis unter Verkaufsdruck und hat etwa vier Prozent eingebüßt. Mit den jüngsten Verlusten hat der Goldpreis die Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben und die Talfahrt der vergangenen Wochen fortgesetzt. Seit Beginn des Monats hat das Edelmetall etwa zehn Prozent an Wert verloren.

Am Markt gelten Inflationssorgen und die damit verbundene Spekulation auf steigende Leitzinsen großer Notenbanken als wichtigste Belastungsfaktoren für den Goldpreis. Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher. Höhere Zinsen belasten in der Regel die Nachfrage nach Gold, das selbst keine Zinsen abwirft.

Im Tagesverlauf bleibt die vergleichsweise hohe Inflation in den USA ein bestimmendes Thema für den Goldmarkt. Am Nachmittag steht mit dem PCE-Preisindex der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator auf dem Programm. Analysten erwarten für Oktober einen Anstieg der Jahresrate.

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Am Markt wurde der aktuelle Preisrückgang zudem mit Presseberichten über mögliche höhere US-Zölle auf Waren aus China und der Europäischen Union erklärt. Dies habe einige Investoren veranlasst, Gold zu verkaufen, um Verluste bei anderen Anlageklassen auszugleichen./jkr/stk