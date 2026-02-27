Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
28.02.26 10:13 Uhr
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
Rohstoffe
3.151,35 USD 2,67 USD 0,08%
0,64 USD USD 0,39%
1.928,00 USD -16,00 USD -0,82%
1,74 EUR 0,02 EUR 1,22%
84,16 EUR -0,36 EUR -0,43%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
2,86 USD 0,03 USD 1,13%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
5.277,89 USD USD
3,15 USD 0,08 USD 2,52%
70,53 USD 1,59 USD 2,30%
558,00 USD 1,00 USD 0,18%
2,85 USD -0,01 USD -0,49%
2.026,00 GBP -116,00 GBP -5,42%
106,25 USD -0,25 USD -0,23%
13.439,50 USD 224,50 USD 1,70%
2,44 USD -0,02 USD -0,81%
0,96 USD USD -0,10%
4,38 USD 0,05 USD 1,15%
3,55 USD -0,06 USD -1,78%
14,93 USD USD
563,93 USD 0,68 USD 0,12%
17.685,00 USD 205,00 USD 1,17%
72,48 USD 1,57 USD 2,21%
67,02 USD 1,81 USD 2,78%
1,76 USD USD 0,06%
1.790,50 USD USD
3.989,00 MYR 34,00 MYR 0,86%
2.364,00 USD USD
484,25 EUR 1,25 EUR 0,26%
10,40 USD 0,45 USD 4,52%
93,84 USD USD
315,50 USD -2,10 USD -0,66%
0,61 USD USD
11,57 USD 0,09 USD 0,78%
1,77 EUR 0,02 EUR 1,14%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
193,25 EUR 0,25 EUR 0,13%
3.327,00 USD -15,00 USD -0,45%
57.425,00 USD 3.825,00 USD 7,14%
0,14 USD USD -0,76%
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (5.277,89 US-Dollar).
