Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -2,35 Prozent auf 4.163,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.264,16 US-Dollar gehandelt worden war.
Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 65,38 US-Dollar am Vortag auf 64,13 US-Dollar nach unten (--1,91 Prozent).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:12 Uhr fällt der Platinpreis um -2,10 Prozent auf 1.676,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.712,50 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.226,50 US-Dollar) geht es um -0,12 Prozent auf 1.225,00 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 13:04 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,42 Prozent auf 91,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,34 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 1,44 Prozent auf 89,47 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 88,20 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Baumwolle um 0,31 Prozent auf 0,71 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,71 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 2,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,44 US-Dollar).
Daneben wertet der Kakaopreis um 13:02 Uhr ab. Es geht -0,14 Prozent auf 2.933,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2.937,00 Britische Pfund stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 4,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,20 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,45 Prozent auf 11,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,14 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,73 Prozent auf 303,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 301,10 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,09 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,75 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,49 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,55 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,14 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,56 Prozent auf 94,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 93,52 US-Dollar.
Währenddessen wird der Kohlepreis bei 132,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (133,20 US-Dollar).
Zudem fällt der Holzpreis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 13:00 Uhr auf 617,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 618,00 US-Dollar lag.
Redaktion finanzen.net
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