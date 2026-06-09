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Rohstoffe aktuell

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

10.06.26 13:17 Uhr
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.542,65 USD -55,00 USD -1,53%
News
Baumwolle
0,71 USD USD 0,13%
News
Bleipreis
1.982,85 USD -6,30 USD -0,32%
News
Dieselpreis Benzin
1,87 EUR -0,00 EUR -0,11%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,50 EUR -1,00 EUR -1,00%
News
Erdgaspreis - TTF
48,58 EUR -1,34 EUR -2,67%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,18 USD 0,04 USD 1,40%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.125,83 USD -138,33 USD -3,24%
News
Haferpreis
3,18 USD 0,04 USD 1,35%
News
Heizölpreis
94,84 USD 1,32 USD 1,41%
News
Holzpreis
623,00 USD 5,00 USD 0,81%
News
Kaffeepreis
2,49 USD 0,05 USD 1,86%
News
Kakaopreis
2.906,00 GBP -31,00 GBP -1,06%
News
Kohlepreis
134,30 USD 1,10 USD 0,83%
News
Kupferpreis
13.715,85 USD 55,20 USD 0,40%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD 0,01 USD 0,40%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD -0,21%
News
Maispreis
4,21 USD 0,01 USD 0,24%
News
Mastrindpreis
3,53 USD -0,01 USD -0,36%
News
Milchpreis
16,05 USD -0,02 USD -0,12%
News
Naphthapreis (European)
728,01 USD 0,16 USD 0,02%
News
Nickelpreis
17.929,00 USD -409,50 USD -2,23%
News
Ölpreis (Brent)
93,07 USD 0,73 USD 0,79%
News
Ölpreis (WTI)
89,84 USD 1,64 USD 1,86%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD -0,03 USD -1,85%
News
Palladiumpreis
1.243,50 USD 17,00 USD 1,39%
News
Palmölpreis
4.450,00 MYR -4,00 MYR -0,09%
News
Platinpreis
1.694,00 USD -18,50 USD -1,08%
News
Rapspreis
522,50 EUR 0,75 EUR 0,14%
News
Reispreis
12,30 USD -0,10 USD -0,77%
News
Silberpreis
64,48 USD -0,90 USD -1,38%
News
Sojabohnenmehlpreis
303,80 USD 2,70 USD 0,90%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD 0,63%
News
Sojabohnenpreis
11,28 USD 0,14 USD 1,23%
News
Super Benzin
1,89 EUR -0,00 EUR -0,16%
News
Weizenpreis
201,25 EUR 0,50 EUR 0,25%
News
Zinkpreis
3.575,90 USD 57,75 USD 1,64%
News
Zinnpreis
53.056,00 USD 1.257,00 USD 2,43%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,92%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -2,35 Prozent auf 4.163,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.264,16 US-Dollar gehandelt worden war.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 65,38 US-Dollar am Vortag auf 64,13 US-Dollar nach unten (--1,91 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:12 Uhr fällt der Platinpreis um -2,10 Prozent auf 1.676,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.712,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.226,50 US-Dollar) geht es um -0,12 Prozent auf 1.225,00 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 13:04 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,42 Prozent auf 91,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,34 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 1,44 Prozent auf 89,47 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 88,20 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Baumwolle um 0,31 Prozent auf 0,71 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,71 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 2,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,44 US-Dollar).

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:02 Uhr ab. Es geht -0,14 Prozent auf 2.933,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2.937,00 Britische Pfund stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 4,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,20 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,45 Prozent auf 11,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,73 Prozent auf 303,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 301,10 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,09 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,75 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,49 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,55 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,14 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,56 Prozent auf 94,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 93,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 132,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (133,20 US-Dollar).

Zudem fällt der Holzpreis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 13:00 Uhr auf 617,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 618,00 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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