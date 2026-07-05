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Aktuelle Rohstoffkurse

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

06.07.26 13:17 Uhr
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.085,85 USD 11,64 USD 0,38%
News
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0,73 USD USD
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1.850,60 USD 22,20 USD 1,21%
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Dieselpreis Benzin
1,93 EUR -0,00 EUR -0,10%
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EEX Strompreis Phelix DE
99,55 EUR 1,40 EUR 1,43%
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Erdgaspreis - TTF
44,35 EUR 1,42 EUR 3,31%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,19 USD -0,01 USD -0,31%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.157,76 USD -17,95 USD -0,43%
News
Haferpreis
2,85 USD -0,01 USD -0,35%
News
Heizölpreis
86,12 USD 2,11 USD 2,52%
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
3,17 USD 0,01 USD 0,36%
News
Kakaopreis
3.995,00 GBP 253,00 GBP 6,76%
News
Kohlepreis
122,00 USD -0,40 USD -0,33%
News
Kupferpreis
13.298,40 USD 96,80 USD 0,73%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD -0,03 USD -1,08%
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Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,54%
News
Maispreis
4,38 USD 0,13 USD 3,06%
News
Mastrindpreis
3,61 USD -0,04 USD -0,97%
News
Milchpreis
15,64 USD 0,10 USD 0,64%
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Naphthapreis (European)
635,67 USD -8,82 USD -1,37%
News
Nickelpreis
16.115,00 USD 51,00 USD 0,32%
News
Ölpreis (Brent)
71,98 USD 0,04 USD 0,06%
News
Ölpreis (WTI)
68,66 USD -0,03 USD -0,04%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD USD
News
Palladiumpreis
1.287,50 USD 17,00 USD 1,34%
News
Palmölpreis
4.440,00 MYR -2,00 MYR -0,05%
News
Platinpreis
1.644,50 USD 0,50 USD 0,03%
News
Rapspreis
503,75 EUR -1,25 EUR -0,25%
News
Reispreis
12,81 USD 0,01 USD 0,04%
News
Silberpreis
62,13 USD -0,30 USD -0,48%
News
Sojabohnenmehlpreis
313,80 USD 6,10 USD 1,98%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD 0,01 USD 1,99%
News
Sojabohnenpreis
11,60 USD 0,28 USD 2,50%
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Super Benzin
2,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Weizenpreis
201,50 EUR 0,25 EUR 0,12%
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Zinkpreis
3.544,85 USD 70,20 USD 2,02%
News
Zinnpreis
51.996,00 USD 801,00 USD 1,56%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,47%
News

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.153,39 US-Dollar und damit -0,53 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.175,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,61 Prozent auf 62,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 62,43 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.642,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.644,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,09 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:06 Uhr notiert der Palladiumpreis 1,18 Prozent stärker bei 1.285,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.270,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 72,08 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,94 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,06 Prozent auf 68,65 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 68,69 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 12:50 Uhr ab. Es geht -0,35 Prozent auf 2,85 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,86 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Kaffeepreis um 0,25 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,16 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 3.995,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (3.742,00 Britische Pfund) ist das ein Aufschlag von 6,76 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 1,98 Prozent auf 313,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 307,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 12:39 Uhr steht ein Plus von 1,99 Prozent auf 0,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,67 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,38 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,20 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 2,52 Prozent auf 86,12 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 84,01 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -0,33 Prozent auf 122,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 122,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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