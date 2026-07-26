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Fokus Goldpreis & Co.

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

27.07.26 13:17 Uhr
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.160,50 USD -21,50 USD -0,68%
News
Baumwolle
0,78 USD USD -0,22%
News
Bleipreis
1.865,50 USD -9,35 USD -0,50%
News
Dieselpreis Benzin
2,19 EUR 0,00 EUR 0,14%
News
EEX Strompreis Phelix DE
118,00 EUR 2,15 EUR 1,86%
News
Erdgaspreis - TTF
63,62 EUR 1,64 EUR 2,65%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,77 USD -0,10 USD -3,62%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.100,56 USD 44,63 USD 1,10%
News
Haferpreis
3,23 USD -0,05 USD -1,52%
News
Heizölpreis
108,84 USD -1,59 USD -1,44%
News
Holzpreis
654,50 USD USD
News
Kaffeepreis
3,23 USD 0,09 USD 2,77%
News
Kakaopreis
3.937,00 GBP -83,00 GBP -2,06%
News
Kohlepreis
119,00 USD -1,25 USD -1,04%
News
Kupferpreis
13.616,00 USD -128,85 USD -0,94%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,03 USD 0,01 USD 0,69%
News
Maispreis
4,50 USD -0,14 USD -3,02%
News
Mastrindpreis
3,45 USD 0,02 USD 0,45%
News
Milchpreis
15,79 USD 0,03 USD 0,19%
News
Naphthapreis (European)
756,90 USD -7,80 USD -1,02%
News
Nickelpreis
17.205,00 USD 13,50 USD 0,08%
News
Ölpreis (Brent)
89,40 USD -7,38 USD -7,63%
News
Ölpreis (WTI)
83,40 USD -5,91 USD -6,62%
News
Orangensaftpreis
1,42 USD -0,05 USD -3,44%
News
Palladiumpreis
1.284,00 USD 38,00 USD 3,05%
News
Palmölpreis
4.593,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
News
Platinpreis
1.642,00 USD 46,50 USD 2,91%
News
Rapspreis
525,00 EUR -21,75 EUR -3,98%
News
Reispreis
14,00 USD 0,03 USD 0,18%
News
Silberpreis
59,22 USD 0,96 USD 1,65%
News
Sojabohnenmehlpreis
324,10 USD -7,20 USD -2,17%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD -0,02 USD -2,18%
News
Sojabohnenpreis
12,14 USD -0,34 USD -2,72%
News
Super Benzin
2,14 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
233,25 EUR -8,50 EUR -3,52%
News
Zinkpreis
3.632,00 USD -20,85 USD -0,57%
News
Zinnpreis
53.795,00 USD -101,00 USD -0,19%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,29%
News

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.103,41 US-Dollar und damit 1,17 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.055,93 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,77 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 59,29 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 58,26 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Platinpreis um 2,98 Prozent auf 1.643,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.595,50 US-Dollar wert.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 3,45 Prozent auf 1.289,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.246,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -7,79 Prozent auf 89,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 96,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -6,56 Prozent auf 83,45 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 89,31 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 0,79 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Montagmittag um -0,22 Prozent auf 0,78 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,28 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis 2,63 Prozent stärker bei 3,22 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -2,24 Prozent auf 3.930,00 Britische Pfund, nach 4.020,00 Britische Pfund am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -2,96 Prozent auf 4,51 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,64 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -2,74 Prozent auf 12,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,48 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -2,20 Prozent auf 324,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 331,30 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 13:01 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -2,14 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,74 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,15 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 2,87 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um -3,73 Prozent auf 2,76 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 13:05 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,67 Prozent auf 108,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 110,42 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 12:34 Uhr fällt der Kohlepreis um -1,04 Prozent auf 119,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 120,25 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 654,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 654,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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