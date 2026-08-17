DAX 26.128 -0,8%ESt50 6.468 -1,0%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,30 -0,2%Nas 26.305 -1,3%Bitcoin 55.941 +0,5%Euro 1,1577 -0,0%Öl 91,1 +0,2%Gold 4.355 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Commodities im Fokus

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,265.13 USD 26.76 USD 0.83 %
News
Baumwolle
0.84 USD 0.00 USD 0.06 %
News
Bleipreis
1,851.40 USD 5.40 USD 0.29 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.01 EUR 0.27 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.55 EUR 0.05 EUR 0.04 %
News
Erdgaspreis - TTF
63.97 EUR 1.90 EUR 3.05 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD 0.09 USD 3.35 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,354.76 USD -62.07 USD -1.41 %
News
Haferpreis
3.32 USD -0.01 USD -0.23 %
News
Heizölpreis
117.56 USD 0.26 USD 0.23 %
News
Holzpreis
571.00 USD -2.00 USD -0.35 %
News
Kaffeepreis
3.63 USD 0.18 USD 5.3 %
News
Kakaopreis
4,220.00 GBP -82.00 GBP -1.91 %
News
Kohlepreis
122.70 USD 0.45 USD 0.37 %
News
Kupferpreis
14,847.35 USD 304.85 USD 2.1 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.00 USD 0.19 %
News
Mageres Schwein Preis
0.81 USD -0.01 USD -1.22 %
News
Maispreis
4.63 USD -0.02 USD -0.43 %
News
Mastrindpreis
3.40 USD 0.00 USD -0.08 %
News
Milchpreis
16.52 USD 0.02 USD 0.12 %
News
Naphthapreis (European)
749.00 USD 7.28 USD 0.98 %
News
Nickelpreis
16,666.00 USD 91.00 USD 0.55 %
News
Ölpreis (Brent)
91.05 USD 0.18 USD 0.2 %
News
Ölpreis (WTI)
84.98 USD 0.48 USD 0.57 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Palladiumpreis
1,295.00 USD -44.00 USD -3.29 %
News
Palmölpreis
4,617.00 MYR 27.00 MYR 0.59 %
News
Platinpreis
1,720.50 USD -61.50 USD -3.45 %
News
Rapspreis
548.75 EUR 2.75 EUR 0.5 %
News
Reispreis
14.24 USD 0.07 USD 0.46 %
News
Silberpreis
63.82 USD -2.01 USD -3.05 %
News
Sojabohnenmehlpreis
312.30 USD 0.20 USD 0.06 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD -0.02 USD -2.49 %
News
Sojabohnenpreis
11.99 USD -0.02 USD -0.15 %
News
Super Benzin
2.18 EUR 0.00 EUR 0.14 %
News
Weizenpreis
224.75 EUR -3.75 EUR -1.64 %
News
Zinkpreis
3,853.85 USD 90.80 USD 2.41 %
News
Zinnpreis
56,199.00 USD 149.00 USD 0.27 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.01 USD 3.56 %
News

Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um -1,30 Prozent auf 4.359,40 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.416,83 US-Dollar.

Werbung

Derweil notiert der Silberpreis bei 63,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,95 Prozent.

Daneben sinkt der Platinpreis um -3,42 Prozent auf 1.721,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.782,00 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -3,25 Prozent auf 1.295,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.339,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:31 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,09 Prozent auf 90,95 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 90,87 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,50 Prozent auf 84,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 84,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,84 US-Dollar am Vortag auf 0,84 US-Dollar nach oben (+0,06Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -0,23 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 5,30 Prozent auf 3,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 3,45 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,25 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,19 Prozent.

Zudem gibt der Maispreis am Dienstagabend nach. Um -0,43 Prozent auf 4,63 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,65 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,40 US-Dollar).

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 0,07 Prozent auf 1,47 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,47 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,15 Prozent auf 11,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,06 Prozent auf 312,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 312,10 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -2,49 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar).

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,69 US-Dollar am Vortag auf 2,78 US-Dollar nach oben (+3,16Prozent).

Nach 0,82 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Dienstagabend um -1,22 Prozent auf 0,81 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,12 Prozent auf 16,52 US-Dollar, nach 16,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (117,29 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 117,56 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 0,46 Prozent auf 14,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 14,18 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,35 Prozent auf 571,00 US-Dollar, nach 573,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - TTF um 20:02 Uhr auf. Es geht 3,05 Prozent auf 63,97 Euro nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 62,07 Euro stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.