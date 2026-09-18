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Aktuelle Rohstoffkurse

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,284.30 USD 7.14 USD 0.22 %
News
Baumwolle
0.77 USD -0.01 USD -1.31 %
News
Bleipreis
1,861.15 USD 13.30 USD 0.72 %
News
Dieselpreis Benzin
2.48 EUR 0.01 EUR 0.45 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
139.25 EUR -0.40 EUR -0.29 %
News
Erdgaspreis - TTF
76.94 EUR -1.39 EUR -1.77 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.90 USD -0.01 USD -0.17 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,384.29 USD 42.99 USD 0.99 %
News
Haferpreis
4.09 USD -0.09 USD -2.15 %
News
Heizölpreis
132.88 USD -2.11 USD -1.57 %
News
Holzpreis
538.50 USD -11.50 USD -2.09 %
News
Kaffeepreis
2.95 USD 0.04 USD 1.38 %
News
Kakaopreis
3,934.00 GBP -318.00 GBP -7.48 %
News
Kohlepreis
138.95 USD 0.30 USD 0.22 %
News
Kupferpreis
14,000.40 USD -225.45 USD -1.58 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.09 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD -0.01 USD -0.95 %
News
Maispreis
5.27 USD -0.03 USD -0.61 %
News
Mastrindpreis
3.34 USD -0.01 USD -0.38 %
News
Milchpreis
16.15 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
849.66 USD -3.63 USD -0.42 %
News
Nickelpreis
16,170.00 USD 81.00 USD 0.5 %
News
Ölpreis (Brent)
103.17 USD -1.65 USD -1.57 %
News
Ölpreis (WTI)
99.77 USD -2.14 USD -2.1 %
News
Orangensaftpreis
1.41 USD 0.01 USD 0.64 %
News
Palladiumpreis
1,312.00 USD 17.00 USD 1.31 %
News
Palmölpreis
4,698.00 MYR -14.00 MYR -0.3 %
News
Platinpreis
1,803.00 USD 13.50 USD 0.75 %
News
Rapspreis
551.75 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
15.66 USD -0.14 USD -0.85 %
News
Silberpreis
66.53 USD 1.31 USD 2.01 %
News
Sojabohnenmehlpreis
354.70 USD -14.00 USD -3.8 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD -0.01 USD -1.6 %
News
Sojabohnenpreis
13.03 USD -0.17 USD -1.27 %
News
Super Benzin
2.32 EUR -0.01 EUR -0.47 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR -1.00 EUR -0.41 %
News
Zinkpreis
3,940.75 USD 4.90 USD 0.12 %
News
Zinnpreis
52,980.00 USD 675.00 USD 1.29 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD -0.34 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.385,14 US-Dollar und damit 1,01 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.341,30 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 2,18 Prozent auf 66,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 65,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.806,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.789,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,92 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Palladiumpreis 1,54 Prozent stärker bei 1.315,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.295,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 103,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,82 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,94 Prozent auf 99,93 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 101,91 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:19 Uhr ab. Es geht -2,15 Prozent auf 4,09 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,18 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Lebendrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Lebendrindpreis um 0,09 Prozent auf 2,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,16 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 5,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (5,31 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,61 Prozent.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,38 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis nordwärts. Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 0,64 Prozent auf 1,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 1,40 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -1,27 Prozent auf 13,03 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 13,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -3,80 Prozent auf 354,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 368,70 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -1,60 Prozent auf 0,68 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,69 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,34 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,31 Prozent auf 2,91 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,95 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 16,15 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 16,15 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,98 Prozent auf 133,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 134,99 US-Dollar.

Währenddessen wird der Reispreis bei 15,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,79 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -2,09 Prozent auf 538,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 550,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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