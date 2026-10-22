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Rohstoff-Marktbericht

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,024.50 USD 20.78 USD 0.69 %
News
Baumwolle
0.81 USD -0.01 USD -1.27 %
News
Bleipreis
1,878.85 USD 28.00 USD 1.51 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.02 EUR -0.75 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.00 EUR 2.50 EUR 1.63 %
News
Erdgaspreis - TTF
90.44 EUR 2.30 EUR 2.61 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.80 USD 0.01 USD 0.22 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,029.19 USD -111.78 USD -2.7 %
News
Haferpreis
3.76 USD -0.05 USD -1.18 %
News
Heizölpreis
130.50 USD 4.76 USD 3.78 %
News
Holzpreis
526.00 USD 4.50 USD 0.86 %
News
Kaffeepreis
3.12 USD -0.04 USD -1.17 %
News
Kakaopreis
4,176.00 GBP -164.00 GBP -3.78 %
News
Kohlepreis
145.30 USD 0.00 USD 0 %
News
Kupferpreis
14,470.00 USD -69.15 USD -0.48 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD -0.01 USD -0.23 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD -0.23 %
News
Maispreis
4.60 USD -0.03 USD -0.65 %
News
Mastrindpreis
3.46 USD -0.02 USD -0.51 %
News
Milchpreis
15.29 USD -0.02 USD -0.13 %
News
Naphthapreis (European)
906.04 USD -3.43 USD -0.38 %
News
Nickelpreis
15,826.50 USD 477.50 USD 3.11 %
News
Ölpreis (Brent)
113.17 USD 4.35 USD 4 %
News
Ölpreis (WTI)
99.47 USD 2.32 USD 2.39 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.03 USD -1.82 %
News
Palladiumpreis
1,055.50 USD -35.50 USD -3.25 %
News
Palmölpreis
4,551.00 MYR 28.00 MYR 0.62 %
News
Platinpreis
1,568.50 USD -64.50 USD -3.95 %
News
Rapspreis
487.25 EUR -7.00 EUR -1.42 %
News
Reispreis
17.35 USD 0.05 USD 0.29 %
News
Silberpreis
54.58 USD -3.42 USD -5.9 %
News
Sojabohnenmehlpreis
347.40 USD -0.90 USD -0.26 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.01 USD 1.15 %
News
Sojabohnenpreis
12.54 USD 0.08 USD 0.66 %
News
Super Benzin
2.09 EUR -0.04 EUR -1.69 %
News
Weizenpreis
232.75 EUR -8.75 EUR -3.62 %
News
Zinkpreis
3,770.85 USD 35.00 USD 0.94 %
News
Zinnpreis
51,548.50 USD 350.00 USD 0.68 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD -1.56 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.034,52 US-Dollar und damit -2,57 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.140,97 US-Dollar.

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 54,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -5,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,00 US-Dollar).

Nach 1.633,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagabend um -3,70 Prozent auf 1.572,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.091,00 US-Dollar) geht es um -3,02 Prozent auf 1.058,00 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 4,08 Prozent auf 113,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 108,82 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,30 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 99,38 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 97,15 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -1,27 Prozent auf 0,81 US-Dollar, nach 0,82 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:16 Uhr notiert der Haferpreis -1,18 Prozent niedriger bei 3,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,81 US-Dollar.

Nach 3,16 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Donnerstagabend um -1,17 Prozent auf 3,12 US-Dollar gesunken.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,23 Prozent auf 2,30 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,30 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,65 Prozent auf 4,60 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,51 Prozent auf 3,46 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,48 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,43 US-Dollar) geht es um -1,82 Prozent auf 1,40 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,45 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,26 Prozent auf 347,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 348,30 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 1,15 Prozent auf 0,67 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,66 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:04 Uhr steht ein Minus von -1,56 Prozent auf 0,20 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,20 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -0,25 Prozent auf 2,78 US-Dollar, nach 2,79 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Milchpreis um -0,13 Prozent auf 15,29 US-Dollar. Gestern stand der Milchpreis noch bei 15,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,78 Prozent auf 130,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 125,75 US-Dollar.

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 0,29 Prozent auf 17,35 US-Dollar, nach 17,30 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Holzpreis bei 526,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (521,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,86 Prozent.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - TTF am Donnerstagabend hinzu. Um 2,61 Prozent auf 90,44 Euro geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 88,14 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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