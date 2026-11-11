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Rohstoff-Marktbericht

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,026.00 USD -44.30 USD -1.44 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD -0.22 %
News
Bleipreis
1,845.00 USD -8.60 USD -0.46 %
News
Dieselpreis Benzin
2.23 EUR -0.02 EUR -0.8 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
150.35 EUR 1.85 EUR 1.25 %
News
Erdgaspreis - TTF
86.43 EUR 0.96 EUR 1.12 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.25 USD -0.05 USD -1.55 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,984.30 USD -47.30 USD -1.17 %
News
Haferpreis
3.51 USD 0.06 USD 1.67 %
News
Heizölpreis
111.22 USD 2.11 USD 1.94 %
News
Holzpreis
499.50 USD -11.50 USD -2.25 %
News
Kaffeepreis
2.69 USD -0.02 USD -0.88 %
News
Kakaopreis
3,757.00 GBP 125.00 GBP 3.44 %
News
Kohlepreis
136.20 USD 2.20 USD 1.64 %
News
Kupferpreis
13,992.00 USD -36.85 USD -0.26 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.00 USD -0.18 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.00 USD 0.18 %
News
Maispreis
4.49 USD 0.00 USD -0.06 %
News
Mastrindpreis
3.33 USD 0.03 USD 0.76 %
News
Milchpreis
17.84 USD 0.02 USD 0.11 %
News
Naphthapreis (European)
815.36 USD -7.56 USD -0.92 %
News
Nickelpreis
15,872.50 USD -311.50 USD -1.92 %
News
Ölpreis (Brent)
92.50 USD 1.01 USD 1.1 %
News
Ölpreis (WTI)
86.38 USD 0.34 USD 0.4 %
News
Orangensaftpreis
1.46 USD -0.01 USD -0.68 %
News
Palladiumpreis
1,039.50 USD 11.50 USD 1.12 %
News
Palmölpreis
4,156.00 MYR 133.00 MYR 3.31 %
News
Platinpreis
1,535.50 USD -3.00 USD -0.2 %
News
Rapspreis
529.50 EUR 5.00 EUR 0.95 %
News
Reispreis
17.96 USD 0.07 USD 0.36 %
News
Silberpreis
51.70 USD 0.21 USD 0.41 %
News
Sojabohnenmehlpreis
329.60 USD 3.10 USD 0.95 %
News
Sojabohnenölpreis
0.64 USD 0.01 USD 1.77 %
News
Sojabohnenpreis
12.29 USD 0.05 USD 0.37 %
News
Super Benzin
2.00 EUR -0.01 EUR -0.65 %
News
Weizenpreis
230.25 EUR 3.50 EUR 1.54 %
News
Zinkpreis
3,768.00 USD 14.50 USD 0.39 %
News
Zinnpreis
46,343.50 USD -5.00 USD -0.01 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 2.16 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 3.987,72 US-Dollar und damit -1,09 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.031,60 US-Dollar.

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 51,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (51,49 US-Dollar).

Nach 1.538,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Mittwochabend um 0,07 Prozent auf 1.539,50 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.028,00 US-Dollar) geht es um 2,04 Prozent auf 1.049,00 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,24 Prozent auf 92,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,49 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,24 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 86,25 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 86,04 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,22 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,79 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:16 Uhr notiert der Haferpreis 1,67 Prozent stärker bei 3,51 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,45 US-Dollar.

Nach 2,71 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Mittwochabend um -0,88 Prozent auf 2,69 US-Dollar gesunken.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,18 Prozent auf 2,19 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,19 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,06 Prozent auf 4,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,30 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,47 US-Dollar) geht es um -0,68 Prozent auf 1,46 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,25 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,95 Prozent auf 329,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 326,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 1,77 Prozent auf 0,64 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,63 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:02 Uhr steht ein Plus von 2,16 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,18 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -2,67 Prozent auf 3,21 US-Dollar, nach 3,30 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,56 US-Dollar).

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 17,83 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 17,82 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,69 Prozent auf 110,95 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 109,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 0,36 Prozent auf 17,96 US-Dollar, nach 17,89 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 20:14 Uhr wurde ein Preis von 511,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 511,00 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - TTF am Mittwochabend hinzu. Um 1,12 Prozent auf 86,43 Euro geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 85,47 Euro.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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