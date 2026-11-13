Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Rohstoffe aktuell

13.11.26 10:13 Uhr

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,58 Prozent auf 3.899,28 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.876,85 US-Dollar gehandelt worden war.

Werbung

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 50,14 US-Dollar am Vortag auf 50,02 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,43 Prozent auf 1.514,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.520,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (998,50 US-Dollar) geht es um 1,55 Prozent auf 1.014,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,47 Prozent auf 96,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,82 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,03 Prozent auf 88,71 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 88,74 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:59 Uhr zieht der Baumwolle um 0,03 Prozent auf 0,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,52 US-Dollar).

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 1,07 Prozent auf 4,47 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,43 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 328,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 325,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,82 Prozent auf 0,64 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,55 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -2,07 Prozent auf 3,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,70 Prozent auf 114,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 113,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 137,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 137,40 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net