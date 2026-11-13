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Rohstoffe aktuell

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,030.30 USD -32.55 USD -1.06 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.41 %
News
Bleipreis
1,842.35 USD -1.50 USD -0.08 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.02 EUR 0.82 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
161.60 EUR 7.85 EUR 5.11 %
News
Erdgaspreis - TTF
93.07 EUR 6.64 EUR 7.68 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.27 USD -0.07 USD -2.13 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,898.54 USD 21.69 USD 0.56 %
News
Haferpreis
3.55 USD 0.03 USD 0.78 %
News
Heizölpreis
113.59 USD 0.26 USD 0.23 %
News
Holzpreis
491.50 USD -8.00 USD -1.60 %
News
Kaffeepreis
2.79 USD -0.01 USD -0.45 %
News
Kakaopreis
3,837.00 GBP 5.00 GBP 0.13 %
News
Kohlepreis
138.00 USD 0.60 USD 0.44 %
News
Kupferpreis
13,711.65 USD -163.20 USD -1.18 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Mageres Schwein Preis
0.55 USD -0.01 USD -1.56 %
News
Maispreis
4.47 USD 0.04 USD 0.90 %
News
Mastrindpreis
3.36 USD 0.03 USD 0.92 %
News
Milchpreis
17.59 USD -0.12 USD -0.68 %
News
Naphthapreis (European)
837.47 USD 11.36 USD 1.38 %
News
Nickelpreis
16,004.00 USD 75.00 USD 0.47 %
News
Ölpreis (Brent)
95.64 USD -0.18 USD -0.19 %
News
Ölpreis (WTI)
88.04 USD -0.70 USD -0.79 %
News
Orangensaftpreis
1.41 USD -0.05 USD -3.29 %
News
Palladiumpreis
1,006.50 USD 8.00 USD 0.80 %
News
Palmölpreis
4,180.00 MYR 24.00 MYR 0.58 %
News
Platinpreis
1,515.50 USD -5.00 USD -0.33 %
News
Rapspreis
540.00 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
18.27 USD -0.03 USD -0.14 %
News
Silberpreis
50.01 USD -0.13 USD -0.26 %
News
Sojabohnenmehlpreis
329.10 USD 3.70 USD 1.14 %
News
Sojabohnenölpreis
0.64 USD 0.01 USD 0.82 %
News
Sojabohnenpreis
12.44 USD 0.17 USD 1.41 %
News
Super Benzin
1.97 EUR 0.01 EUR 0.51 %
News
Weizenpreis
231.50 EUR -4.50 EUR -1.91 %
News
Zinkpreis
3,760.10 USD -33.55 USD -0.88 %
News
Zinnpreis
46,646.00 USD -529.00 USD -1.12 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.66 %
News

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,58 Prozent auf 3.899,28 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.876,85 US-Dollar gehandelt worden war.

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Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 50,14 US-Dollar am Vortag auf 50,02 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,43 Prozent auf 1.514,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.520,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (998,50 US-Dollar) geht es um 1,55 Prozent auf 1.014,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,47 Prozent auf 96,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,82 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,03 Prozent auf 88,71 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 88,74 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:59 Uhr zieht der Baumwolle um 0,03 Prozent auf 0,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,52 US-Dollar).

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 1,07 Prozent auf 4,47 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,43 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 328,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 325,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,82 Prozent auf 0,64 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,55 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -2,07 Prozent auf 3,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,70 Prozent auf 114,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 113,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 137,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 137,40 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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