Commodities im Fokus

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis wertet am Montagabend um -0,42 Prozent auf 3.864,09 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.880,44 US-Dollar.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 47,12 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (48,74 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,32 Prozent.

Daneben sinkt der Platinpreis um -2,42 Prozent auf 1.453,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.489,50 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -3,55 Prozent auf 978,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.014,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -3,61 Prozent auf 92,38 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 95,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -3,29 Prozent auf 85,65 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 88,56 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,79 US-Dollar am Vortag auf 0,77 US-Dollar nach unten (--2,26 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -1,66 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 0,74 Prozent auf 2,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,79 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,21 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,07 Prozent.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagabend hinzu. Um 0,67 Prozent auf 4,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,46 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,39 US-Dollar).

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nach unten. Der Orangensaftpreis gibt -0,11 Prozent auf 1,36 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,39 Prozent auf 12,27 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,30 Prozent auf 334,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 329,80 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -2,57 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,64 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,68 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,23 US-Dollar am Vortag auf 3,14 US-Dollar nach unten (--2,88 Prozent).

Nach 0,55 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Montagabend um -0,14 Prozent auf 0,55 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,06 Prozent auf 17,57 US-Dollar, nach 17,58 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (112,54 US-Dollar) geht es um -4,23 Prozent auf 107,78 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Reispreis um -0,92 Prozent auf 18,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 18,39 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 4,49 Prozent auf 512,00 US-Dollar, nach 490,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - TTF um 19:46 Uhr ab. Es geht -11,11 Prozent auf 83,77 Euro nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 94,23 Euro stand.

Redaktion Finanzen.net