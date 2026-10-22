Goldpreis gerät wieder unter Druck - fällt in Richtung 4.000 Dollar

22.10.26 18:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch ist der Goldpreis am Donnerstag doch wieder deutlicher unter Druck geraten. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London fiel um mehr als zwei Prozent auf bis zu 4.050 US-Dollar. Wesentlicher Grund für den Rückgang dürfte der erneute Anstieg der Ölpreise sein.

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An diesem Donnerstag legten sie kräftig zu. Bei einem Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Saudi Aramco sei eine Drohne durch die Luftabwehr abgeschossen worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Informationen aus dem saudischen Energieministerium berichtete, sei der Betrieb auf dem Ölfeld - das über eine Förderkapazität von einer Million Barrel Rohöl pro Tag verfügt - nicht beeinträchtigt worden. Dennoch weckt der Angriff Sorgen vor Produktionseinschränkungen.

Seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen den USA und dem Iran Ende Februar sind sind die Ölpreise im Aufwind, Gold steht unter Druck. Denn die hohen Energiepreise heizen die Inflation an und die Notenbanken wie die US-amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) reagierten mit Zinserhöhungen. Höhere Kreditkosten aber sind Gegenwind für Anlagen in Gold, das keine Zinsen abwirft. In der kommenden Woche werden Fed und EZB jeweils ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen./mis/he