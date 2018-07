COT-Report: Gold - Extrem miese Laune unter Großspekulanten

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Beim allgemeinen Interesse an Gold -Futures gab es hingegen ein kräftiges Plus zu vermelden. In der Woche zum 17. Juli hat sich nämlich die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) von 503.593 auf 528.278 Kontrakte (+4,9 Prozent) erhöht. Eine massive Talfahrt war hingegen bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten zu beobachten, die sich von 100.394 auf 73.635 Kontrakte (-26,7 Prozent) kräftig reduziert hat. Große Terminspekulanten (Non-Commercials) waren hierfür hauptverantwortlich, da sie ihr Long-Exposure um über 4.000 reduziert und zugleich ihr Short-Engagement um über 27.000 Kontrakte auf ein Rekordhoch von 160.000 Futures aufgestockt haben. Dadurch brach deren Netto-Long-Position von 81.434 auf 57.841 Futures (-29,0 Prozent) regelrecht ein. Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls skeptischer geworden, was sich an der von 18.960 auf 15.794 Kontrakte (-16,7 Prozent) gesunkenen Netto-Long-Position ablesen lässt.

Gold mit neuem Zwölfmonatstief

Der Goldpreis war in der vergangenen Handelswoche erneut einem erheblichen Verkaufsdruck ausgesetzt. Dieser führte am Donnerstag mit 1.212 Dollar zu einem neuen Zwölfmonatstief. Internationales Kapital gibt weiterhin dem Dollar als sicheren Hafen den Vorzug. Rückenwind generierte in der vergangenen Woche vor allem Fed-Chef Jerome Powell. Dessen optimistische Perspektiven hinsichtlich Wirtschaftswachstum, Inflation und Arbeitsmarkt wurden als Kaufargument für den Greenback interpretiert. Vor dem Wochenende hat diese Jubellaune aber spürbar nachgelassen, weil US-Präsident Trump mit Zöllen auf alle importierten Waren aus China gedroht hat. Dies berge die Gefahr eines weltweiten Konjunktureinbruchs und verhalf dadurch dem Krisenschutz zu einem Mini-Comeback.







