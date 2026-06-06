Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
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Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um -1,41 Prozent auf 4.269,02 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.329,86 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -3,81 Prozent auf 65,59 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 68,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.727,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.758,50 US-Dollar).
Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.209,50 US-Dollar am Vortag auf 1.237,50 US-Dollar nach oben (+2,32Prozent).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:31 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -3,02 Prozent auf 91,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 94,11 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -3,37 Prozent auf 88,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 91,30 US-Dollar.
Zudem fällt der Baumwolle. Um -2,74 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 20:20 Uhr auf 0,71 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,73 US-Dollar lag.
Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,80 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,12 US-Dollar.
Daneben sinkt der Kaffeepreis um -0,61 Prozent auf 2,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,46 US-Dollar.
Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,61 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,48 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,47 US-Dollar lag.
Währenddessen legt der Maispreis um 0,30 Prozent auf 4,20 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,19 US-Dollar wert.
Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,98 Prozent auf 3,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,51 US-Dollar stand.
Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 6,07 Prozent auf 1,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,61 US-Dollar.
Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf 11,14 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,16 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,43 Prozent niedriger bei 301,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 302,70 US-Dollar.
Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 0,56 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,75 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 19:03 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,28 Prozent auf 0,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,14 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,35 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,15 US-Dollar.
Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,48 Prozent auf 0,94 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,94 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:22 Uhr gibt der Milchpreis um -0,37 Prozent auf 16,05 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,11 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -1,67 Prozent auf 93,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 95,10 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 19:14 Uhr gibt der Kohlepreis um -2,78 Prozent auf 132,95 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 136,75 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,47 US-Dollar) geht es um -0,44 Prozent auf 12,42 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (612,00 US-Dollar) geht es um 0,90 Prozent auf 617,50 US-Dollar nach oben.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Minus. Im Vergleich zum Vortag (49,92 Euro) geht es um -2,67 Prozent auf 48,58 Euro nach unten.
Redaktion finanzen.net
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