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Aktuelle Rohstoffpreise

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

09.06.26 20:43 Uhr
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.597,65 USD -51,77 USD -1,42%
News
Baumwolle
0,71 USD -0,02 USD -2,90%
News
Bleipreis
1.989,15 USD -13,55 USD -0,68%
News
Dieselpreis Benzin
1,87 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
100,50 EUR 1,25 EUR 1,26%
News
Erdgaspreis - TTF
48,58 EUR -1,34 EUR -2,67%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,14 USD -0,01 USD -0,29%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.261,41 USD -68,45 USD -1,58%
News
Haferpreis
3,15 USD 0,03 USD 0,80%
News
Heizölpreis
93,52 USD -1,59 USD -1,67%
News
Holzpreis
617,50 USD 5,50 USD 0,90%
News
Kaffeepreis
2,44 USD -0,02 USD -0,61%
News
Kakaopreis
2.940,00 GBP -16,00 GBP -0,54%
News
Kohlepreis
132,95 USD -3,80 USD -2,78%
News
Kupferpreis
13.660,65 USD -70,25 USD -0,51%
News
Lebendrindpreis
2,48 USD 0,02 USD 0,61%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD USD -0,48%
News
Maispreis
4,20 USD 0,01 USD 0,30%
News
Mastrindpreis
3,54 USD 0,03 USD 0,98%
News
Milchpreis
16,06 USD -0,05 USD -0,31%
News
Naphthapreis (European)
727,85 USD 11,49 USD 1,60%
News
Nickelpreis
18.338,50 USD -200,50 USD -1,08%
News
Ölpreis (Brent)
91,36 USD -2,75 USD -2,92%
News
Ölpreis (WTI)
88,14 USD -3,16 USD -3,46%
News
Orangensaftpreis
1,70 USD 0,10 USD 6,07%
News
Palladiumpreis
1.237,00 USD 27,50 USD 2,27%
News
Palmölpreis
4.454,00 MYR -44,00 MYR -0,98%
News
Platinpreis
1.726,00 USD -32,50 USD -1,85%
News
Rapspreis
521,75 EUR 3,00 EUR 0,58%
News
Reispreis
12,42 USD -0,06 USD -0,44%
News
Silberpreis
65,42 USD -2,77 USD -4,06%
News
Sojabohnenmehlpreis
301,40 USD -1,30 USD -0,43%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD 0,56%
News
Sojabohnenpreis
11,14 USD -0,02 USD -0,16%
News
Super Benzin
1,89 EUR -0,00 EUR -0,21%
News
Weizenpreis
200,75 EUR -1,50 EUR -0,74%
News
Zinkpreis
3.518,15 USD -56,00 USD -1,57%
News
Zinnpreis
51.799,00 USD -2.152,00 USD -3,99%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,28%
News

Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um -1,41 Prozent auf 4.269,02 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.329,86 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -3,81 Prozent auf 65,59 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 68,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.727,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.758,50 US-Dollar).

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.209,50 US-Dollar am Vortag auf 1.237,50 US-Dollar nach oben (+2,32Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:31 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -3,02 Prozent auf 91,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 94,11 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -3,37 Prozent auf 88,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 91,30 US-Dollar.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -2,74 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 20:20 Uhr auf 0,71 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,73 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,80 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,12 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -0,61 Prozent auf 2,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,46 US-Dollar.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,61 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,48 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,47 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,30 Prozent auf 4,20 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,19 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,98 Prozent auf 3,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,51 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 6,07 Prozent auf 1,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,61 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf 11,14 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,16 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,43 Prozent niedriger bei 301,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 302,70 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 0,56 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,75 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 19:03 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,28 Prozent auf 0,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,14 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,35 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,15 US-Dollar.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,48 Prozent auf 0,94 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,94 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:22 Uhr gibt der Milchpreis um -0,37 Prozent auf 16,05 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,11 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -1,67 Prozent auf 93,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 95,10 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 19:14 Uhr gibt der Kohlepreis um -2,78 Prozent auf 132,95 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 136,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,47 US-Dollar) geht es um -0,44 Prozent auf 12,42 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (612,00 US-Dollar) geht es um 0,90 Prozent auf 617,50 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Minus. Im Vergleich zum Vortag (49,92 Euro) geht es um -2,67 Prozent auf 48,58 Euro nach unten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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