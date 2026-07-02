Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

Gold & Co. im Marktbericht

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.174,91 US-Dollar und damit 1,23 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.124,00 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (61,03 US-Dollar) geht es um 2,18 Prozent auf 62,36 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Platinpreis um 1,48 Prozent auf 1.644,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.620,00 US-Dollar wert.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.272,50 US-Dollar am Vortag auf 1.270,50 US-Dollar nach unten (--0,16 Prozent).

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,78 Prozent auf 72,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 71,56 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,13 Prozent auf 68,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 68,69 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,53 Prozent auf 3,25 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 2,52 Prozent auf 86,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 84,01 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Freitagabend hinzu. Um 1,24 Prozent auf 122,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 121,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net