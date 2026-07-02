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Gold & Co. im Marktbericht

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

03.07.26 20:43 Uhr
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.074,21 USD -9,11 USD -0,30%
News
Baumwolle
0,73 USD -0,01 USD -0,97%
News
Bleipreis
1.828,40 USD -11,50 USD -0,63%
News
Dieselpreis Benzin
1,95 EUR 0,11 EUR 5,98%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,15 EUR 0,45 EUR 0,46%
News
Erdgaspreis - TTF
42,57 EUR -0,37 EUR -0,85%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,25 USD 0,05 USD 1,53%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.174,91 USD 50,91 USD 1,23%
News
Haferpreis
2,86 USD 0,14 USD 5,25%
News
Heizölpreis
86,12 USD 2,11 USD 2,52%
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
3,16 USD -0,09 USD -2,67%
News
Kakaopreis
3.729,00 GBP 9,00 GBP 0,24%
News
Kohlepreis
122,50 USD 1,50 USD 1,24%
News
Kupferpreis
13.201,60 USD 31,95 USD 0,24%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD -0,03 USD -1,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,54%
News
Maispreis
4,25 USD 0,04 USD 0,95%
News
Mastrindpreis
3,61 USD -0,04 USD -0,97%
News
Milchpreis
15,54 USD 0,06 USD 0,39%
News
Naphthapreis (European)
635,67 USD -8,82 USD -1,37%
News
Nickelpreis
16.064,00 USD -141,00 USD -0,87%
News
Ölpreis (Brent)
72,12 USD 0,56 USD 0,78%
News
Ölpreis (WTI)
68,78 USD 0,09 USD 0,13%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,01 USD -0,51%
News
Palladiumpreis
1.270,50 USD -2,00 USD -0,16%
News
Palmölpreis
4.439,00 MYR -6,00 MYR -0,13%
News
Platinpreis
1.644,00 USD 24,00 USD 1,48%
News
Rapspreis
505,00 EUR -3,75 EUR -0,74%
News
Reispreis
12,81 USD -0,06 USD -0,47%
News
Silberpreis
62,36 USD 1,33 USD 2,18%
News
Sojabohnenmehlpreis
307,70 USD 1,10 USD 0,36%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD -0,10%
News
Sojabohnenpreis
11,32 USD 0,06 USD 0,49%
News
Super Benzin
2,01 EUR 0,10 EUR 5,45%
News
Weizenpreis
201,25 EUR -2,25 EUR -1,11%
News
Zinkpreis
3.474,65 USD -54,00 USD -1,53%
News
Zinnpreis
51.195,00 USD 69,00 USD 0,13%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,93%
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.174,91 US-Dollar und damit 1,23 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.124,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (61,03 US-Dollar) geht es um 2,18 Prozent auf 62,36 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Platinpreis um 1,48 Prozent auf 1.644,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.620,00 US-Dollar wert.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.272,50 US-Dollar am Vortag auf 1.270,50 US-Dollar nach unten (--0,16 Prozent).

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,78 Prozent auf 72,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 71,56 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,13 Prozent auf 68,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 68,69 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,53 Prozent auf 3,25 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 2,52 Prozent auf 86,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 84,01 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Freitagabend hinzu. Um 1,24 Prozent auf 122,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 121,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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