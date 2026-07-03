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Öl & Co. unter der Lupe

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

23.07.26 20:43 Uhr
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.189,95 USD 30,05 USD 0,95%
News
Baumwolle
0,80 USD USD -0,04%
News
Bleipreis
1.841,50 USD 0,65 USD 0,04%
News
Dieselpreis Benzin
2,16 EUR 0,01 EUR 0,51%
News
EEX Strompreis Phelix DE
116,10 EUR 3,35 EUR 2,97%
News
Erdgaspreis - TTF
61,98 EUR -0,72 EUR -1,15%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,92 USD -0,01 USD -0,24%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.050,01 USD -80,54 USD -1,95%
News
Haferpreis
3,32 USD -0,07 USD -2,07%
News
Heizölpreis
114,65 USD 5,02 USD 4,58%
News
Holzpreis
657,00 USD -2,00 USD -0,30%
News
Kaffeepreis
3,09 USD -0,07 USD -2,29%
News
Kakaopreis
3.971,00 GBP GBP
News
Kohlepreis
120,35 USD -0,55 USD -0,45%
News
Kupferpreis
13.893,50 USD 37,60 USD 0,27%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,02 USD 0,01 USD 0,74%
News
Maispreis
4,63 USD 0,01 USD 0,27%
News
Mastrindpreis
3,44 USD 0,03 USD 0,85%
News
Milchpreis
15,76 USD 0,02 USD 0,13%
News
Naphthapreis (European)
759,83 USD 13,84 USD 1,85%
News
Nickelpreis
16.933,50 USD -35,50 USD -0,21%
News
Ölpreis (Brent)
100,05 USD 5,98 USD 6,36%
News
Ölpreis (WTI)
91,55 USD 4,72 USD 5,44%
News
Orangensaftpreis
1,47 USD -0,04 USD -2,33%
News
Palladiumpreis
1.258,50 USD -52,50 USD -4,00%
News
Palmölpreis
4.592,00 MYR 61,00 MYR 1,35%
News
Platinpreis
1.599,50 USD -49,00 USD -2,97%
News
Rapspreis
542,00 EUR -5,75 EUR -1,05%
News
Reispreis
14,15 USD -0,16 USD -1,08%
News
Silberpreis
57,63 USD -2,10 USD -3,52%
News
Sojabohnenmehlpreis
329,90 USD -1,70 USD -0,51%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD -0,05%
News
Sojabohnenpreis
12,35 USD 0,02 USD 0,16%
News
Super Benzin
2,14 EUR 0,01 EUR 0,28%
News
Weizenpreis
244,75 EUR 10,00 EUR 4,26%
News
Zinkpreis
3.613,85 USD 23,55 USD 0,66%
News
Zinnpreis
53.896,00 USD -204,00 USD -0,38%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,34%
News

Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um -2,06 Prozent auf 4.045,31 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.130,55 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -3,73 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 57,50 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 59,73 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -3,18 Prozent auf 1.596,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.648,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.257,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.311,00 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 20:31 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 7,04 Prozent stärker bei 100,69 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 94,07 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 86,83 US-Dollar am Vortag auf 92,09 US-Dollar nach oben (+6,06Prozent).

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 20:24 Uhr gibt der Baumwolle um -0,04 Prozent auf 0,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:19 Uhr ab. Es geht -2,07 Prozent auf 3,32 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,39 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -2,29 Prozent auf 3,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,17 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,27 Prozent auf 4,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,62 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Mastrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mastrindpreis 0,85 Prozent stärker bei 3,44 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,41 US-Dollar.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr ab. Es geht -2,33 Prozent auf 1,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,50 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,16 Prozent auf 12,35 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,33 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,51 Prozent auf 329,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 331,60 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,05 Prozent niedriger bei 0,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,75 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:12 Uhr ab. Es geht -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,15 US-Dollar stand.

Nach 2,93 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um -0,41 Prozent auf 2,91 US-Dollar gesunken.

Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,74 Prozent auf 1,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,01 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:10 Uhr notiert der Milchpreis 0,13 Prozent stärker bei 15,76 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 15,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 20:41 Uhr steigt der Heizölpreis um 4,82 Prozent auf 114,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 109,63 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 14,31 US-Dollar am Vortag auf 14,15 US-Dollar nach unten (--1,08 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Holzpreis kaum. Am Donnerstagabend lag der Holzpreis bei 659,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 659,00 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 62,70 Euro am Vortag auf 61,98 Euro nach unten (--1,15 Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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