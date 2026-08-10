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Gold & Co. im Marktbericht

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,321.94 USD 42.44 USD 1.29 %
News
Baumwolle
0.83 USD -0.01 USD -0.6 %
News
Bleipreis
1,857.35 USD 17.25 USD 0.94 %
News
Dieselpreis Benzin
2.14 EUR -0.01 EUR -0.42 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
110.60 EUR 1.85 EUR 1.7 %
News
Erdgaspreis - TTF
60.77 EUR 5.99 EUR 10.92 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.77 USD -0.02 USD -0.82 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,413.31 USD 24.34 USD 0.55 %
News
Haferpreis
3.24 USD -0.01 USD -0.15 %
News
Heizölpreis
109.90 USD -0.79 USD -0.72 %
News
Holzpreis
579.50 USD 0.50 USD 0.09 %
News
Kaffeepreis
3.32 USD -0.03 USD -0.97 %
News
Kakaopreis
4,254.00 GBP 5.00 GBP 0.12 %
News
Kohlepreis
121.25 USD 4.50 USD 3.85 %
News
Kupferpreis
14,289.90 USD 50.90 USD 0.36 %
News
Lebendrindpreis
2.33 USD 0.02 USD 0.68 %
News
Mageres Schwein Preis
0.96 USD 0.00 USD 0.21 %
News
Maispreis
4.40 USD 0.01 USD 0.29 %
News
Mastrindpreis
3.51 USD -0.01 USD -0.26 %
News
Milchpreis
16.69 USD -0.03 USD -0.18 %
News
Naphthapreis (European)
747.24 USD 30.13 USD 4.2 %
News
Nickelpreis
16,759.00 USD 16.50 USD 0.1 %
News
Ölpreis (Brent)
87.71 USD -0.01 USD -0.01 %
News
Ölpreis (WTI)
82.25 USD 0.12 USD 0.15 %
News
Orangensaftpreis
1.42 USD -0.01 USD -0.49 %
News
Palladiumpreis
1,393.50 USD 17.00 USD 1.24 %
News
Palmölpreis
4,545.00 MYR 18.00 MYR 0.4 %
News
Platinpreis
1,765.50 USD 19.00 USD 1.09 %
News
Rapspreis
538.75 EUR 8.75 EUR 1.65 %
News
Reispreis
14.01 USD -0.02 USD -0.14 %
News
Silberpreis
66.21 USD 0.45 USD 0.68 %
News
Sojabohnenmehlpreis
304.00 USD 0.30 USD 0.1 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD -0.33 %
News
Sojabohnenpreis
11.55 USD -0.03 USD -0.28 %
News
Super Benzin
2.07 EUR -0.01 EUR -0.29 %
News
Weizenpreis
218.00 EUR -5.00 EUR -2.24 %
News
Zinkpreis
3,785.85 USD 1.10 USD 0.03 %
News
Zinnpreis
55,895.00 USD -105.00 USD -0.19 %
News
Zuckerpreis
0.16 USD 0.00 USD 0.12 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.381,30 US-Dollar und damit 0,86 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.343,75 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,58 US-Dollar) geht es um 3,08 Prozent auf 65,54 US-Dollar nach oben.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -0,14 Prozent auf 1.752,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.754,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.370,50 US-Dollar am Vortag auf 1.380,50 US-Dollar nach oben (+0,73Prozent).

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 5,04 Prozent auf 87,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 83,55 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 5,15 Prozent auf 82,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 78,18 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,60 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 4,26 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,11 US-Dollar.

Zudem gibt der Kaffeepreis am Montagabend nach. Um -0,97 Prozent auf 3,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,36 US-Dollar.

Währenddessen legt der Lebendrindpreis um 0,47 Prozent auf 2,33 US-Dollar zu. Gestern war der Lebendrindpreis noch 2,32 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,17 Prozent auf 4,38 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,39 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,31 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,52 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Orangensaftpreis. Um -0,49 Prozent reduziert sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,42 US-Dollar, nachdem der Orangensaftpreis am Vortag noch bei 1,43 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,11 Prozent auf 11,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,57 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -1,43 Prozent auf 303,70 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 308,10 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 1,91 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,12 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,66 US-Dollar am Vortag auf 2,79 US-Dollar nach oben (+4,77Prozent).

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,08 Prozent auf 0,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,96 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,42 Prozent auf 16,71 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 16,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 110,42 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,03 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 7,18 Prozent.

Zudem fällt der Reispreis. Um -1,34 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:20 Uhr auf 14,04 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 14,23 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Holzpreis bei 580,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (579,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,17 Prozent.

Nach 54,79 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Montagabend um 10,92 Prozent auf 60,77 Euro gestiegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com