Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.381,30 US-Dollar und damit 0,86 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.343,75 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,58 US-Dollar) geht es um 3,08 Prozent auf 65,54 US-Dollar nach oben.
Währenddessen verliert der Platinpreis um -0,14 Prozent auf 1.752,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.754,50 US-Dollar.
Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.370,50 US-Dollar am Vortag auf 1.380,50 US-Dollar nach oben (+0,73Prozent).
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 5,04 Prozent auf 87,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 83,55 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 5,15 Prozent auf 82,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 78,18 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,60 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,83 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 4,26 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,11 US-Dollar.
Zudem gibt der Kaffeepreis am Montagabend nach. Um -0,97 Prozent auf 3,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,36 US-Dollar.
Währenddessen legt der Lebendrindpreis um 0,47 Prozent auf 2,33 US-Dollar zu. Gestern war der Lebendrindpreis noch 2,32 US-Dollar wert.
Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,17 Prozent auf 4,38 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,39 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,31 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,52 US-Dollar an der Tafel.
Zudem fällt der Orangensaftpreis. Um -0,49 Prozent reduziert sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,42 US-Dollar, nachdem der Orangensaftpreis am Vortag noch bei 1,43 US-Dollar lag.
Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,11 Prozent auf 11,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,57 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -1,43 Prozent auf 303,70 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 308,10 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 1,91 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,12 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.
Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,66 US-Dollar am Vortag auf 2,79 US-Dollar nach oben (+4,77Prozent).
Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,08 Prozent auf 0,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,96 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,42 Prozent auf 16,71 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 16,78 US-Dollar an der Tafel standen.
Derweil notiert der Heizölpreis bei 110,42 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,03 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 7,18 Prozent.
Zudem fällt der Reispreis. Um -1,34 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:20 Uhr auf 14,04 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 14,23 US-Dollar lag.
Derweil notiert der Holzpreis bei 580,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (579,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,17 Prozent.
Nach 54,79 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Montagabend um 10,92 Prozent auf 60,77 Euro gestiegen.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com