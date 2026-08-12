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Fokus Rohstoffpreise

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,219.35 USD -45.78 USD -1.4 %
News
Baumwolle
0.87 USD 0.03 USD 3.42 %
News
Bleipreis
1,840.35 USD -11.05 USD -0.6 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
114.00 EUR 2.45 EUR 2.2 %
News
Erdgaspreis - TTF
63.46 EUR -0.51 EUR -0.79 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,505.56 USD 171.03 USD 3.95 %
News
Haferpreis
3.31 USD 0.00 USD -0.08 %
News
Heizölpreis
117.56 USD 0.00 USD 0 %
News
Holzpreis
580.00 USD 9.50 USD 1.67 %
News
Kaffeepreis
3.60 USD -0.04 USD -1.07 %
News
Kakaopreis
4,268.00 GBP 48.00 GBP 1.14 %
News
Kohlepreis
122.50 USD -0.45 USD -0.37 %
News
Kupferpreis
14,334.15 USD -513.20 USD -3.46 %
News
Lebendrindpreis
2.23 USD -0.02 USD -0.86 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD 0.01 USD 0.96 %
News
Maispreis
4.73 USD 0.10 USD 2.1 %
News
Mastrindpreis
3.36 USD -0.03 USD -0.83 %
News
Milchpreis
16.60 USD 0.07 USD 0.42 %
News
Naphthapreis (European)
751.67 USD 2.66 USD 0.36 %
News
Nickelpreis
16,734.00 USD 68.00 USD 0.41 %
News
Ölpreis (Brent)
91.51 USD 0.49 USD 0.54 %
News
Ölpreis (WTI)
85.83 USD 0.89 USD 1.05 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.00 USD 0.14 %
News
Palladiumpreis
1,340.00 USD 45.50 USD 3.51 %
News
Palmölpreis
4,653.00 MYR 36.00 MYR 0.78 %
News
Platinpreis
1,829.50 USD 103.50 USD 6 %
News
Rapspreis
544.75 EUR -4.00 EUR -0.73 %
News
Reispreis
14.30 USD 0.05 USD 0.35 %
News
Silberpreis
66.37 USD 3.05 USD 4.82 %
News
Sojabohnenmehlpreis
318.80 USD 5.80 USD 1.85 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.00 USD 0.01 %
News
Sojabohnenpreis
12.21 USD 0.20 USD 1.69 %
News
Super Benzin
2.18 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Weizenpreis
222.00 EUR -2.75 EUR -1.22 %
News
Zinkpreis
3,794.35 USD -59.50 USD -1.54 %
News
Zinnpreis
55,526.00 USD -673.00 USD -1.2 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.46 %
News

Der Goldpreis wertet am Mittwochabend um 3,45 Prozent auf 4.484,05 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.334,53 US-Dollar.

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 65,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,32 US-Dollar).

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 4,92 Prozent auf 1.811,00 US-Dollar, nach 1.726,00 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 3,09 Prozent auf 1.334,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.294,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 91,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:31 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,05 Prozent auf 85,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,94 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 20:25 Uhr steigt der Baumwolle um 3,42 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,84 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,31 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,08 Prozent.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -1,07 Prozent auf 3,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,63 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,86 Prozent auf 2,23 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis 2,10 Prozent stärker bei 4,73 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,63 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,83 Prozent auf 3,36 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,39 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis nordwärts. Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 0,14 Prozent auf 1,47 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 1,47 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,01 US-Dollar) geht es um 1,69 Prozent auf 12,21 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 1,85 Prozent auf 318,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 313,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 0,01 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,70 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,70 US-Dollar lag.

Nach 0,17 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochabend um 0,46 Prozent auf 0,18 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,43 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,78 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar) geht es um 0,96 Prozent auf 0,82 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 16,53 US-Dollar am Vortag auf 16,50 US-Dollar nach unten (--0,18 Prozent).

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 20:40 Uhr wurde ein Preis von 117,56 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 117,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Reispreis um 0,35 Prozent auf 14,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 14,25 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 1,49 Prozent auf 579,00 US-Dollar, nach 570,50 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 63,97 Euro am Vortag auf 63,46 Euro nach unten (--0,79 Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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