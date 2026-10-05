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Fokus Goldpreis & Co.

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,122.00 USD -8.85 USD -0.28 %
News
Baumwolle
0.77 USD 0.02 USD 2.63 %
News
Bleipreis
1,826.35 USD -10.50 USD -0.57 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.00 EUR -0.22 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
140.50 EUR 1.37 EUR 0.98 %
News
Erdgaspreis - TTF
73.45 EUR -2.11 EUR -2.79 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.07 USD 0.03 USD 0.99 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,142.24 USD -0.72 USD -0.02 %
News
Haferpreis
4.16 USD 0.08 USD 1.9 %
News
Heizölpreis
119.14 USD 0.26 USD 0.22 %
News
Holzpreis
525.50 USD -1.00 USD -0.19 %
News
Kaffeepreis
2.93 USD 0.04 USD 1.32 %
News
Kakaopreis
4,382.00 GBP 143.00 GBP 3.37 %
News
Kohlepreis
144.10 USD 0.95 USD 0.66 %
News
Kupferpreis
14,353.85 USD 20.20 USD 0.14 %
News
Lebendrindpreis
2.17 USD -0.02 USD -0.69 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Maispreis
4.98 USD 0.00 USD -0.05 %
News
Mastrindpreis
3.34 USD -0.01 USD -0.18 %
News
Milchpreis
15.00 USD 0.06 USD 0.4 %
News
Naphthapreis (European)
854.58 USD -5.76 USD -0.67 %
News
Nickelpreis
15,435.00 USD -116.00 USD -0.75 %
News
Ölpreis (Brent)
100.06 USD -2.19 USD -2.14 %
News
Ölpreis (WTI)
88.89 USD -2.22 USD -2.44 %
News
Orangensaftpreis
1.44 USD 0.09 USD 6.77 %
News
Palladiumpreis
1,181.50 USD 9.50 USD 0.81 %
News
Palmölpreis
4,390.00 MYR 36.00 MYR 0.83 %
News
Platinpreis
1,727.00 USD 33.00 USD 1.95 %
News
Rapspreis
538.75 EUR 0.75 EUR 0.14 %
News
Reispreis
16.18 USD -0.18 USD -1.1 %
News
Silberpreis
61.21 USD 0.79 USD 1.31 %
News
Sojabohnenmehlpreis
345.90 USD 1.20 USD 0.35 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.01 USD 0.78 %
News
Sojabohnenpreis
12.81 USD 0.03 USD 0.22 %
News
Super Benzin
2.15 EUR 0.01 EUR 0.33 %
News
Weizenpreis
241.25 EUR 1.25 EUR 0.52 %
News
Zinkpreis
3,797.35 USD -36.50 USD -0.95 %
News
Zinnpreis
54,351.00 USD -43.00 USD -0.08 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.01 USD 4.01 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.136,78 US-Dollar und damit -0,15 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.142,96 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,19 Prozent auf 61,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 60,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Platinpreis um 1,77 Prozent auf 1.724,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.694,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.172,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagabend um 0,68 Prozent auf 1.180,00 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,88 Prozent auf 100,33 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 102,25 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -2,21 Prozent auf 89,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 91,11 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 2,63 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,75 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,90 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 4,16 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,08 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis 1,32 Prozent stärker bei 2,93 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,89 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,69 Prozent auf 2,17 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,05 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,98 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,98 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,35 US-Dollar).

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,35 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,22 Prozent auf 12,81 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,78 US-Dollar wert.

Nach 344,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend um 0,35 Prozent auf 345,90 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,68 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 0,69 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 4,01 Prozent auf 0,21 US-Dollar, nach 0,20 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 0,92 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 3,06 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,04 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis -0,03 Prozent niedriger bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,40 Prozent auf 15,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 14,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,67 Prozent auf 119,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 118,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Reispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Reispreis um -1,10 Prozent auf 16,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,36 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,28 Prozent auf 525,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 526,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit Verlusten. Um 19:38 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF -2,79 Prozent niedriger bei 73,45 Euro. Am Vortag stand der Preis bei 75,56 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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