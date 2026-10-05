Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

Fokus Goldpreis & Co.

05.10.26 20:43 Uhr

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.136,78 US-Dollar und damit -0,15 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.142,96 US-Dollar.

Werbung

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,19 Prozent auf 61,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 60,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Platinpreis um 1,77 Prozent auf 1.724,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.694,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.172,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagabend um 0,68 Prozent auf 1.180,00 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,88 Prozent auf 100,33 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 102,25 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -2,21 Prozent auf 89,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 91,11 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 2,63 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,75 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,90 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 4,16 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,08 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis 1,32 Prozent stärker bei 2,93 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,89 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,69 Prozent auf 2,17 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,05 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,98 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,98 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,35 US-Dollar).

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,35 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,22 Prozent auf 12,81 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,78 US-Dollar wert.

Nach 344,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend um 0,35 Prozent auf 345,90 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,68 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 0,69 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 4,01 Prozent auf 0,21 US-Dollar, nach 0,20 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 0,92 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 3,06 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,04 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis -0,03 Prozent niedriger bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,40 Prozent auf 15,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 14,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,67 Prozent auf 119,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 118,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Reispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Reispreis um -1,10 Prozent auf 16,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,36 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,28 Prozent auf 525,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 526,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit Verlusten. Um 19:38 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF -2,79 Prozent niedriger bei 73,45 Euro. Am Vortag stand der Preis bei 75,56 Euro.

Redaktion finanzen.net