Rohstoffkurse im Fokus

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 2,23 Prozent auf 3.646,96 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 3.567,40 US-Dollar gelegen hatte.

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Währenddessen legt der Silberpreis um 0,46 Prozent auf 43,61 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 43,41 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 2,59 Prozent auf 1.329,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.295,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 902,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (881,50 US-Dollar).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 95,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,57 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,21 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,79 Prozent auf 83,02 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,68 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 19:34 Uhr notiert der Baumwolle 1,78 Prozent stärker bei 0,81 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 19:01 Uhr gibt der Haferpreis um -1,49 Prozent auf 3,48 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,53 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 1,89 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,81 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,76 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 2,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,23 US-Dollar.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 1,31 Prozent auf 4,46 US-Dollar, nach 4,40 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Freitagabend hinzu. Um 1,14 Prozent auf 3,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -1,52 Prozent auf 1,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 1,61 Prozent auf 12,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,44 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 361,60 US-Dollar am Vortag auf 365,70 US-Dollar nach oben (+1,13Prozent).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend hinzu. Um 1,34 Prozent auf 0,59 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,58 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:05 Uhr notiert der Zuckerpreis 2,34 Prozent stärker bei 0,19 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,27 US-Dollar) geht es um 6,67 Prozent auf 3,49 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 2,00 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 0,54 Prozent auf 98,27 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 97,74 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,22 Prozent auf 133,75 US-Dollar, nach 134,05 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Aufwind. Um 19:05 Uhr zieht der Reispreis um 0,29 Prozent auf 18,81 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 18,76 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Holzpreis um 0,73 Prozent auf 554,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 550,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - TTF bergab. Um 19:26 Uhr steht ein Minus von -2,87 Prozent auf 85,48 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - TTF noch bei 88,00 Euro.

Redaktion Finanzen.net