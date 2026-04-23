Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.697,85 US-Dollar und damit 0,08 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.693,89 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,19 Prozent auf 75,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 75,45 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Platinpreis um -1,57 Prozent auf 2.004,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2.036,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 1.495,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Freitagmittag um 0,23 Prozent auf 1.499,00 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,36 Prozent auf 106,39 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 106,01 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,73 Prozent auf 95,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 95,85 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Baumwolle seitwärts. Um 12:54 Uhr wurde ein Preis von 0,77 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.
Zudem fällt der Kakaopreis. Um -1,27 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 13:01 Uhr auf 2.495,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 2.527,00 Britische Pfund lag.
Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Maispreis 0,27 Prozent stärker bei 4,57 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,56 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,22 Prozent auf 11,62 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 11,60 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,53 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 322,30 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 320,60 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,72 US-Dollar).
Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,33 Prozent auf 2,55 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,61 US-Dollar.
Nach 16,85 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Freitagmittag um 0,06 Prozent auf 16,86 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (105,40 US-Dollar) geht es um 0,25 Prozent auf 105,67 US-Dollar nach oben.
Redaktion finanzen.net
