Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Am Mittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,83 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.533,37 US-Dollar, nach 4.571,17 US-Dollar am Vortag.
Nach 78,10 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagmittag um -2,30 Prozent auf 76,30 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -1,22 Prozent auf 1.951,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.975,00 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,71 Prozent auf 1.379,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.403,00 US-Dollar.
Nach 96,30 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag um 2,29 Prozent auf 98,51 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -4,40 Prozent auf 92,35 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 96,60 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,76 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,77 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar) geht es um 0,96 Prozent auf 3,70 US-Dollar nach oben.
Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 0,04 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 2,72 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,71 US-Dollar lag.
Zudem gewinnt der Kakaopreis am Dienstagmittag hinzu. Um 4,30 Prozent auf 2.983,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 2.860,00 Britische Pfund.
Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,29 Prozent auf 4,58 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,64 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,97 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -1,05 Prozent auf 328,40 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 331,90 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,20 Prozent stärker bei 0,74 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,74 US-Dollar.
Nach 0,15 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagmittag um -1,02 Prozent auf 0,15 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:12 Uhr steht ein Plus von 0,69 Prozent auf 2,93 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,91 US-Dollar.
Derweil notiert der Milchpreis bei 16,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,92 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,12 Prozent.
Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 102,76 US-Dollar am Vortag auf 100,12 US-Dollar nach unten (--2,57 Prozent).
Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:00 Uhr wurde ein Preis von 585,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 585,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
