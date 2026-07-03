Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

Rohstoffkurse im Fokus

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,25 Prozent auf 4.020,42 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.010,56 US-Dollar gelegen hatte.

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Währenddessen legt der Silberpreis um 1,48 Prozent auf 56,84 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 56,01 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,22 Prozent auf 1.599,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.269,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.250,00 US-Dollar).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 88,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (88,10 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,08 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,22 Prozent auf 82,31 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 82,49 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 12:41 Uhr notiert der Baumwolle 1,70 Prozent stärker bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,77 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 12:47 Uhr zieht der Haferpreis um 2,85 Prozent auf 3,52 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -2,65 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 3,20 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 3,28 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Abschläge in Höhe von -2,17 Prozent auf 4.007,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 4.096,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 1,29 Prozent auf 4,51 US-Dollar, nach 4,45 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagmittag hinzu. Um 1,33 Prozent auf 12,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 322,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 320,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,33 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,75 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,34 Prozent).

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag nach. Um -2,30 Prozent auf 2,84 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:12 Uhr notiert der Heizölpreis 0,74 Prozent stärker bei 108,05 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 107,25 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (635,00 US-Dollar) geht es um 0,31 Prozent auf 637,00 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net