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Rohstoffkurse im Fokus

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

20.07.26 13:17 Uhr
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.151,99 USD -14,26 USD -0,45%
News
Baumwolle
0,78 USD 0,01 USD 1,70%
News
Bleipreis
1.820,85 USD -9,35 USD -0,51%
News
Dieselpreis Benzin
2,16 EUR 0,00 EUR 0,09%
News
EEX Strompreis Phelix DE
110,85 EUR 1,35 EUR 1,23%
News
Erdgaspreis - TTF
57,69 EUR 4,04 EUR 7,53%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,84 USD -0,07 USD -2,34%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.035,92 USD 25,36 USD 0,63%
News
Haferpreis
3,52 USD 0,10 USD 2,85%
News
Heizölpreis
106,20 USD -1,06 USD -0,99%
News
Holzpreis
637,00 USD 2,00 USD 0,31%
News
Kaffeepreis
3,18 USD -0,10 USD -3,12%
News
Kakaopreis
3.999,00 GBP -97,00 GBP -2,37%
News
Kohlepreis
116,50 USD -3,20 USD -2,67%
News
Kupferpreis
13.373,40 USD -189,95 USD -1,40%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,02 USD 0,01 USD 1,37%
News
Maispreis
4,51 USD 0,07 USD 1,46%
News
Mastrindpreis
3,46 USD -0,01 USD -0,19%
News
Milchpreis
15,72 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
733,64 USD 18,37 USD 2,57%
News
Nickelpreis
16.750,00 USD -399,00 USD -2,33%
News
Ölpreis (Brent)
88,23 USD 0,13 USD 0,15%
News
Ölpreis (WTI)
80,68 USD -1,81 USD -2,19%
News
Orangensaftpreis
1,38 USD 0,04 USD 3,29%
News
Palladiumpreis
1.277,50 USD 27,50 USD 2,20%
News
Palmölpreis
4.527,00 MYR -10,00 MYR -0,22%
News
Platinpreis
1.610,50 USD 14,50 USD 0,91%
News
Rapspreis
545,00 EUR 8,75 EUR 1,63%
News
Reispreis
14,04 USD 0,03 USD 0,18%
News
Silberpreis
57,31 USD 1,30 USD 2,32%
News
Sojabohnenmehlpreis
322,20 USD 2,00 USD 0,62%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD 0,44%
News
Sojabohnenpreis
12,21 USD 0,17 USD 1,37%
News
Super Benzin
2,14 EUR 0,01 EUR 0,33%
News
Weizenpreis
234,25 EUR 5,50 EUR 2,40%
News
Zinkpreis
3.548,50 USD -41,35 USD -1,15%
News
Zinnpreis
52.018,50 USD -833,50 USD -1,58%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,20%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,25 Prozent auf 4.020,42 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.010,56 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen legt der Silberpreis um 1,48 Prozent auf 56,84 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 56,01 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,22 Prozent auf 1.599,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.269,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.250,00 US-Dollar).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 88,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (88,10 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,08 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,22 Prozent auf 82,31 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 82,49 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 12:41 Uhr notiert der Baumwolle 1,70 Prozent stärker bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,77 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 12:47 Uhr zieht der Haferpreis um 2,85 Prozent auf 3,52 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -2,65 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 3,20 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 3,28 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Abschläge in Höhe von -2,17 Prozent auf 4.007,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 4.096,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 1,29 Prozent auf 4,51 US-Dollar, nach 4,45 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagmittag hinzu. Um 1,33 Prozent auf 12,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 322,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 320,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,33 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,75 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,34 Prozent).

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag nach. Um -2,30 Prozent auf 2,84 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:12 Uhr notiert der Heizölpreis 0,74 Prozent stärker bei 108,05 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 107,25 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (635,00 US-Dollar) geht es um 0,31 Prozent auf 637,00 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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