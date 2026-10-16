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Rohstoffkurse im Fokus

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2,994.50 USD 14.70 USD 0.49 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.01 USD 0.65 %
News
Bleipreis
1,852.15 USD -13.75 USD -0.74 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.01 EUR 0.57 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
154.90 EUR -0.70 EUR -0.45 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.78 EUR 0.64 EUR 0.73 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.17 USD -0.07 USD -2.1 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,178.69 USD 7.82 USD 0.19 %
News
Haferpreis
3.97 USD 0.01 USD 0.19 %
News
Heizölpreis
128.39 USD 0.26 USD 0.21 %
News
Holzpreis
536.50 USD 3.50 USD 0.66 %
News
Kaffeepreis
3.09 USD 0.14 USD 4.8 %
News
Kakaopreis
4,298.00 GBP -64.00 GBP -1.47 %
News
Kohlepreis
144.40 USD -0.55 USD -0.38 %
News
Kupferpreis
14,538.70 USD -211.65 USD -1.43 %
News
Lebendrindpreis
2.26 USD 0.02 USD 0.92 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD -0.09 USD -11.88 %
News
Maispreis
4.77 USD -0.02 USD -0.31 %
News
Mastrindpreis
3.43 USD 0.02 USD 0.71 %
News
Milchpreis
15.26 USD 0.06 USD 0.39 %
News
Naphthapreis (European)
903.83 USD -1.62 USD -0.18 %
News
Nickelpreis
14,885.71 USD -588.29 USD -3.8 %
News
Ölpreis (Brent)
106.31 USD 0.39 USD 0.37 %
News
Ölpreis (WTI)
98.01 USD 0.04 USD 0.04 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.03 USD -1.97 %
News
Palladiumpreis
1,135.50 USD 6.00 USD 0.53 %
News
Palmölpreis
4,515.00 MYR 117.00 MYR 2.66 %
News
Platinpreis
1,645.50 USD 28.00 USD 1.73 %
News
Rapspreis
500.00 EUR -23.00 EUR -4.4 %
News
Reispreis
17.28 USD 0.02 USD 0.12 %
News
Silberpreis
57.88 USD 0.42 USD 0.73 %
News
Sojabohnenmehlpreis
356.40 USD -3.40 USD -0.94 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.01 %
News
Sojabohnenpreis
12.59 USD -0.04 USD -0.32 %
News
Super Benzin
2.14 EUR -0.02 EUR -0.69 %
News
Weizenpreis
245.75 EUR -3.50 EUR -1.4 %
News
Zinkpreis
3,723.50 USD -79.40 USD -2.09 %
News
Zinnpreis
50,076.00 USD -3,414.00 USD -6.38 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.85 %
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,11 Prozent auf 4.175,28 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.170,87 US-Dollar gelegen hatte.

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Währenddessen legt der Silberpreis um 0,71 Prozent auf 57,87 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 57,46 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,58 Prozent auf 1.643,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.617,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.134,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.129,50 US-Dollar).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 106,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (105,92 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,18 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,15 Prozent auf 97,82 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 97,97 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 0,45 Prozent stärker bei 0,80 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Kaffeepreis um 4,36 Prozent auf 3,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Kakaopreis. Um -1,51 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf 4.296,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 4.362,00 Britische Pfund lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,31 Prozent auf 4,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,32 Prozent auf 12,59 US-Dollar, nach 12,63 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -0,86 Prozent auf 356,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 359,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Zuckerpreis um -1,75 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,24 US-Dollar am Vortag auf 3,18 US-Dollar nach unten (--1,67 Prozent).

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 128,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 128,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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