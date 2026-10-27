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Fokus Goldpreis & Co.

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,026.00 USD 8.30 USD 0.28 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD -0.16 %
News
Bleipreis
1,898.85 USD 13.00 USD 0.69 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.01 EUR 0.35 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
167.00 EUR 4.50 EUR 2.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
97.71 EUR 4.14 EUR 4.42 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.65 USD 0.05 USD 1.88 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,026.06 USD 12.85 USD 0.32 %
News
Haferpreis
3.60 USD -0.01 USD -0.21 %
News
Heizölpreis
128.39 USD -1.32 USD -1.02 %
News
Holzpreis
515.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
2.94 USD -0.07 USD -2.33 %
News
Kakaopreis
4,212.00 GBP 52.00 GBP 1.25 %
News
Kohlepreis
146.75 USD -0.50 USD -0.34 %
News
Kupferpreis
14,498.85 USD 86.50 USD 0.6 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD 0.04 %
News
Mageres Schwein Preis
0.65 USD -0.01 USD -1.37 %
News
Maispreis
4.54 USD -0.02 USD -0.33 %
News
Mastrindpreis
3.50 USD 0.02 USD 0.45 %
News
Milchpreis
15.27 USD 0.02 USD 0.13 %
News
Naphthapreis (European)
924.42 USD -0.16 USD -0.02 %
News
Nickelpreis
15,534.00 USD -155.00 USD -0.99 %
News
Ölpreis (Brent)
114.88 USD -0.93 USD -0.8 %
News
Ölpreis (WTI)
101.13 USD -0.63 USD -0.62 %
News
Orangensaftpreis
1.35 USD -0.01 USD -0.48 %
News
Palladiumpreis
1,013.50 USD -35.00 USD -3.34 %
News
Palmölpreis
4,462.00 MYR -96.00 MYR -2.11 %
News
Platinpreis
1,520.00 USD -10.50 USD -0.69 %
News
Rapspreis
525.50 EUR 12.75 EUR 2.49 %
News
Reispreis
17.11 USD -0.05 USD -0.29 %
News
Silberpreis
53.65 USD -0.27 USD -0.5 %
News
Sojabohnenmehlpreis
342.50 USD 2.30 USD 0.68 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.39 %
News
Sojabohnenpreis
12.50 USD 0.08 USD 0.66 %
News
Super Benzin
2.11 EUR 0.00 EUR 0.05 %
News
Weizenpreis
226.25 EUR -7.25 EUR -3.1 %
News
Zinkpreis
3,898.85 USD 110.00 USD 2.9 %
News
Zinnpreis
50,901.00 USD 51.00 USD 0.1 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.84 %
News

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.013,78 US-Dollar und damit 0,01 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.013,21 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,09 Prozent auf 53,33 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 53,92 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Platinpreis um -1,54 Prozent auf 1.507,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.530,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.048,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagmittag um -3,24 Prozent auf 1.014,50 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,79 Prozent auf 114,90 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 115,81 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,62 Prozent auf 101,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 101,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,23 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,79 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,21 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 12:31 Uhr auf 3,60 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,61 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis -2,18 Prozent niedriger bei 2,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,01 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Aufwind. Um 13:02 Uhr zieht der Kakaopreis um 0,96 Prozent auf 4.200,00 Britische Pfund an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.160,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,22 Prozent reduziert sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,54 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,55 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,36 US-Dollar).

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,41 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,65 Prozent auf 342,40 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 340,20 US-Dollar wert.

Nach 0,67 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Dienstagmittag um -0,46 Prozent auf 0,67 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar) geht es um 0,84 Prozent auf 0,19 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 1,84 Prozent auf 2,65 US-Dollar, nach 2,60 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,13 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 11:17 Uhr auf 15,27 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 15,25 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:12 Uhr notiert der Heizölpreis -1,43 Prozent niedriger bei 127,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 129,71 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kohlepreis um -0,34 Prozent auf 146,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 147,25 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 515,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 12:01 Uhr bei 515,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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