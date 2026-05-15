Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities
16.05.26 10:13 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.572,35 USD -83,07 USD -2,27%
0,81 USD -0,03 USD -3,97%
1.995,00 USD -12,00 USD -0,60%
1,98 EUR -0,01 EUR -0,40%
97,12 EUR 0,92 EUR 0,96%
50,00 EUR 2,15 EUR 4,49%
2,96 USD 0,07 USD 2,28%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.537,77 USD USD
3,63 USD 0,17 USD 4,99%
106,99 USD 3,70 USD 3,58%
590,00 USD 5,50 USD 0,94%
2,85 USD -0,10 USD -3,35%
3.034,00 GBP -91,00 GBP -2,91%
109,20 USD 1,45 USD 1,35%
13.553,50 USD -432,50 USD -3,09%
2,54 USD 0,02 USD 0,74%
0,99 USD 0,08 USD 9,18%
4,55 USD 0,04 USD 0,83%
3,69 USD 0,01 USD 0,33%
16,96 USD USD
919,54 USD 5,92 USD 0,65%
18.390,00 USD -525,00 USD -2,78%
109,26 USD 3,54 USD 3,35%
105,42 USD 4,25 USD 4,20%
1,64 USD -0,17 USD -9,29%
1.416,50 USD USD
4.380,00 MYR 30,00 MYR 0,69%
1.978,50 USD USD
517,25 EUR -2,75 EUR -0,53%
12,57 USD 0,16 USD 1,29%
75,89 USD USD
334,10 USD -8,60 USD -2,51%
0,74 USD -0,01 USD -1,42%
11,77 USD 0,03 USD 0,23%
1,98 EUR 0,00 EUR 0,00%
213,50 EUR -1,50 EUR -0,70%
3.527,00 USD -69,00 USD -1,92%
52.900,00 USD -2.900,00 USD -5,20%
0,15 USD USD -1,27%
Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.537,77 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.537,77 US-Dollar).
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Redaktion finanzen.net
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