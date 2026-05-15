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Marktbericht zu Rohstoffen

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities

16.05.26 10:13 Uhr
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.572,35 USD -83,07 USD -2,27%
News
Baumwolle
0,81 USD -0,03 USD -3,97%
News
Bleipreis
1.995,00 USD -12,00 USD -0,60%
News
Dieselpreis Benzin
1,98 EUR -0,01 EUR -0,40%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,12 EUR 0,92 EUR 0,96%
News
Erdgaspreis - TTF
50,00 EUR 2,15 EUR 4,49%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,96 USD 0,07 USD 2,28%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.537,77 USD USD
News
Haferpreis
3,63 USD 0,17 USD 4,99%
News
Heizölpreis
106,99 USD 3,70 USD 3,58%
News
Holzpreis
590,00 USD 5,50 USD 0,94%
News
Kaffeepreis
2,85 USD -0,10 USD -3,35%
News
Kakaopreis
3.034,00 GBP -91,00 GBP -2,91%
News
Kohlepreis
109,20 USD 1,45 USD 1,35%
News
Kupferpreis
13.553,50 USD -432,50 USD -3,09%
News
Lebendrindpreis
2,54 USD 0,02 USD 0,74%
News
Mageres Schwein Preis
0,99 USD 0,08 USD 9,18%
News
Maispreis
4,55 USD 0,04 USD 0,83%
News
Mastrindpreis
3,69 USD 0,01 USD 0,33%
News
Milchpreis
16,96 USD USD
News
Naphthapreis (European)
919,54 USD 5,92 USD 0,65%
News
Nickelpreis
18.390,00 USD -525,00 USD -2,78%
News
Ölpreis (Brent)
109,26 USD 3,54 USD 3,35%
News
Ölpreis (WTI)
105,42 USD 4,25 USD 4,20%
News
Orangensaftpreis
1,64 USD -0,17 USD -9,29%
News
Palladiumpreis
1.416,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.380,00 MYR 30,00 MYR 0,69%
News
Platinpreis
1.978,50 USD USD
News
Rapspreis
517,25 EUR -2,75 EUR -0,53%
News
Reispreis
12,57 USD 0,16 USD 1,29%
News
Silberpreis
75,89 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
334,10 USD -8,60 USD -2,51%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD -0,01 USD -1,42%
News
Sojabohnenpreis
11,77 USD 0,03 USD 0,23%
News
Super Benzin
1,98 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
Weizenpreis
213,50 EUR -1,50 EUR -0,70%
News
Zinkpreis
3.527,00 USD -69,00 USD -1,92%
News
Zinnpreis
52.900,00 USD -2.900,00 USD -5,20%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,27%
News

Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.537,77 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.537,77 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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