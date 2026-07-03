Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities
04.07.26 10:13 Uhr
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.090,50 USD -1,00 USD -0,03%
0,73 USD -0,01 USD -0,97%
1.851,00 USD 22,50 USD 1,23%
1,94 EUR -0,01 EUR -0,67%
99,17 EUR 0,93 EUR 0,95%
42,57 EUR -0,37 EUR -0,85%
3,25 USD 0,05 USD 1,53%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.174,91 USD USD
2,86 USD 0,14 USD 5,25%
86,12 USD 2,11 USD 2,52%
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
3,16 USD -0,09 USD -2,67%
3.729,00 GBP 9,00 GBP 0,24%
122,50 USD 1,50 USD 1,24%
13.298,50 USD 96,50 USD 0,73%
2,39 USD -0,03 USD -1,08%
0,94 USD 0,01 USD 0,54%
4,25 USD 0,04 USD 0,95%
3,61 USD -0,04 USD -0,97%
15,54 USD 0,06 USD 0,39%
635,67 USD -8,82 USD -1,37%
16.115,00 USD 45,00 USD 0,28%
72,12 USD 0,56 USD 0,78%
68,78 USD 0,09 USD 0,13%
1,74 USD -0,01 USD -0,51%
1.270,50 USD USD
4.439,00 MYR -6,00 MYR -0,13%
1.644,00 USD USD
505,00 EUR -3,75 EUR -0,74%
12,81 USD -0,06 USD -0,47%
62,36 USD USD
307,70 USD 1,10 USD 0,36%
0,67 USD USD -0,10%
11,32 USD 0,06 USD 0,49%
2,01 EUR -0,00 EUR -0,20%
201,25 EUR -2,25 EUR -1,11%
3.546,00 USD 71,00 USD 2,04%
52.000,00 USD 800,00 USD 1,56%
0,15 USD USD -0,93%
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.174,91 US-Dollar).
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Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com