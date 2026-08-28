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Rohstoffkurse aktuell

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,242.00 USD 7.50 USD 0.23 %
News
Baumwolle
0.90 USD -0.01 USD -1.25 %
News
Bleipreis
1,880.00 USD 8.00 USD 0.43 %
News
Dieselpreis Benzin
2.22 EUR 0.00 EUR -0.14 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
119.48 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Erdgaspreis - TTF
66.33 EUR -0.42 EUR -0.62 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.89 USD -0.02 USD -0.65 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,458.80 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.49 USD 0.14 USD 4.18 %
News
Heizölpreis
115.18 USD 2.11 USD 1.87 %
News
Holzpreis
564.50 USD 5.00 USD 0.89 %
News
Kaffeepreis
3.46 USD 0.04 USD 1.16 %
News
Kakaopreis
4,773.00 GBP 385.00 GBP 8.77 %
News
Kohlepreis
125.60 USD 1.00 USD 0.8 %
News
Kupferpreis
14,535.00 USD 45.00 USD 0.31 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.00 USD 0.11 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD 0.01 USD 1.58 %
News
Maispreis
5.11 USD 0.01 USD 0.15 %
News
Mastrindpreis
3.21 USD -0.13 USD -3.85 %
News
Milchpreis
16.66 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Naphthapreis (European)
745.84 USD 0.38 USD 0.05 %
News
Nickelpreis
16,850.00 USD 190.00 USD 1.14 %
News
Ölpreis (Brent)
89.31 USD -0.39 USD -0.43 %
News
Ölpreis (WTI)
83.40 USD -0.13 USD -0.16 %
News
Orangensaftpreis
1.33 USD -0.04 USD -3.2 %
News
Palladiumpreis
1,427.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,628.00 MYR 35.00 MYR 0.76 %
News
Platinpreis
1,823.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
541.00 EUR 3.00 EUR 0.56 %
News
Reispreis
15.06 USD 0.21 USD 1.41 %
News
Silberpreis
66.44 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
338.70 USD 8.50 USD 2.57 %
News
Sojabohnenölpreis
0.71 USD 0.03 USD 3.78 %
News
Sojabohnenpreis
12.78 USD 0.21 USD 1.69 %
News
Super Benzin
2.15 EUR 0.00 EUR 0.14 %
News
Weizenpreis
234.25 EUR -2.25 EUR -0.95 %
News
Zinkpreis
4,070.00 USD -37.00 USD -0.9 %
News
Zinnpreis
55,125.00 USD 175.00 USD 0.32 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD -0.01 USD -3.46 %
News

Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.458,80 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.458,80 US-Dollar.

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In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 66,44 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 10:08 Uhr auf 66,44 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.823,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 10:08 Uhr auf 1.823,00 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.427,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 10:08 Uhr bei 1.427,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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