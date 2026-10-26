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Rohstoffkurse aktuell

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,017.70 USD 10.15 USD 0.34 %
News
Baumwolle
0.79 USD -0.01 USD -0.91 %
News
Bleipreis
1,885.85 USD 14.50 USD 0.77 %
News
Dieselpreis Benzin
2.29 EUR 0.00 EUR -0.04 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
162.50 EUR 3.75 EUR 2.36 %
News
Erdgaspreis - TTF
93.58 EUR 3.14 EUR 3.47 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.53 USD -0.11 USD -4.32 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,014.85 USD 12.39 USD 0.31 %
News
Haferpreis
3.71 USD -0.01 USD -0.34 %
News
Heizölpreis
130.77 USD -0.79 USD -0.6 %
News
Holzpreis
518.50 USD -4.50 USD -0.86 %
News
Kaffeepreis
3.00 USD -0.07 USD -2.42 %
News
Kakaopreis
4,193.00 GBP 17.00 GBP 0.41 %
News
Kohlepreis
147.00 USD 1.00 USD 0.68 %
News
Kupferpreis
14,412.35 USD 198.50 USD 1.4 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD 0.04 %
News
Maispreis
4.54 USD -0.02 USD -0.38 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.02 USD 0.64 %
News
Milchpreis
15.27 USD 0.02 USD 0.13 %
News
Naphthapreis (European)
924.58 USD 6.98 USD 0.76 %
News
Nickelpreis
15,689.00 USD -240.00 USD -1.51 %
News
Ölpreis (Brent)
114.35 USD -2.37 USD -2.03 %
News
Ölpreis (WTI)
100.73 USD -2.54 USD -2.46 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.01 USD -0.43 %
News
Palladiumpreis
1,042.50 USD -14.50 USD -1.37 %
News
Palmölpreis
4,588.00 MYR 37.00 MYR 0.81 %
News
Platinpreis
1,548.00 USD -15.00 USD -0.96 %
News
Rapspreis
512.75 EUR 12.75 EUR 2.55 %
News
Reispreis
17.52 USD 0.00 USD 0 %
News
Silberpreis
54.03 USD -0.21 USD -0.39 %
News
Sojabohnenmehlpreis
341.70 USD -4.40 USD -1.27 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD -0.58 %
News
Sojabohnenpreis
12.44 USD -0.13 USD -0.99 %
News
Super Benzin
2.11 EUR 0.00 EUR -0.19 %
News
Weizenpreis
233.50 EUR -0.50 EUR -0.21 %
News
Zinkpreis
3,788.85 USD 62.70 USD 1.68 %
News
Zinnpreis
50,850.00 USD 745.00 USD 1.49 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD -0.01 USD -2.62 %
News

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,33 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.015,61 US-Dollar, nach 4.002,46 US-Dollar am Vortag.

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Nach 54,24 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Montagvormittag um -0,41 Prozent auf 54,02 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -1,12 Prozent auf 1.545,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.563,00 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,56 Prozent auf 1.040,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.057,00 US-Dollar.

Nach 116,72 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag um -1,70 Prozent auf 114,74 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -2,37 Prozent auf 100,82 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 103,27 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 10:01 Uhr ab. Es geht -1,07 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,80 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,56 US-Dollar) geht es um -0,49 Prozent auf 4,54 US-Dollar nach unten.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -1,03 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 12,44 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 12,57 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Montagvormittag nach. Um -1,73 Prozent auf 340,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 346,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,52 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,20 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,47 Prozent auf 2,52 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,64 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 10:07 Uhr notiert der Heizölpreis -0,80 Prozent niedriger bei 130,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 131,56 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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