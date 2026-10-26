Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
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Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,33 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.015,61 US-Dollar, nach 4.002,46 US-Dollar am Vortag.
Nach 54,24 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Montagvormittag um -0,41 Prozent auf 54,02 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -1,12 Prozent auf 1.545,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.563,00 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,56 Prozent auf 1.040,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.057,00 US-Dollar.
Nach 116,72 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag um -1,70 Prozent auf 114,74 US-Dollar gesunken.
Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -2,37 Prozent auf 100,82 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 103,27 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 10:01 Uhr ab. Es geht -1,07 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,80 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,56 US-Dollar) geht es um -0,49 Prozent auf 4,54 US-Dollar nach unten.
Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -1,03 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 12,44 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 12,57 US-Dollar lag.
Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Montagvormittag nach. Um -1,73 Prozent auf 340,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 346,10 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,52 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,20 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,47 Prozent auf 2,52 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,64 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 10:07 Uhr notiert der Heizölpreis -0,80 Prozent niedriger bei 130,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 131,56 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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