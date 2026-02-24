Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,12 Prozent auf 5.201,76 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 5.144,01 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 87,46 US-Dollar am Vortag auf 90,84 US-Dollar nach oben (+3,86Prozent).
Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 6,76 Prozent auf 2.322,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.175,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,98 Prozent auf 1.806,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.788,50 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,41 Prozent auf 70,92 US-Dollar, nach 70,77 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:41 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,09 Prozent auf 65,69 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 65,63 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,96 Prozent auf 0,64 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Haferpreis -4,02 Prozent niedriger bei 3,16 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,29 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 0,02 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,88 US-Dollar an der Tafel.
Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,42 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,46 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,45 US-Dollar lag.
Währenddessen legt der Maispreis um 0,82 Prozent auf 4,31 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,28 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,36 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,65 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 1,87 Prozent auf 1,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,82 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,40 US-Dollar).
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 2,45 Prozent auf 318,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 310,70 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,38 Prozent auf 0,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,60 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:31 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,85 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,92 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen legt der Mageres Schwein Preis um 0,42 Prozent auf 0,96 US-Dollar zu. Gestern war der Mageres Schwein Preis noch 0,96 US-Dollar wert.
Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,07 Prozent auf 15,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,01 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,37 Prozent auf 70,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 71,06 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,14 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 19:06 Uhr auf 106,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 106,35 US-Dollar lag.
Nach 9,86 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Mittwochabend um 0,46 Prozent auf 9,91 US-Dollar gestiegen.
Inzwischen fällt der Holzpreis um -0,88 Prozent auf 560,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 565,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
