DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Bill Ackmans Pershing Square Capital im Blick: So sah das Depot in Q4 2025 aus - Bei Meta-Aktie zugegriffen
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

25.02.26 20:43 Uhr
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.102,78 USD 8,24 USD 0,27%
News
Baumwolle
0,64 USD 0,01 USD 0,96%
News
Bleipreis
1.902,85 USD -8,00 USD -0,42%
News
Dieselpreis Benzin
1,74 EUR 0,01 EUR 0,35%
News
EEX Strompreis Phelix DE
84,60 EUR -0,70 EUR -0,82%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,97 USD 0,05 USD 1,85%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.205,66 USD 61,65 USD 1,20%
News
Haferpreis
3,16 USD -0,13 USD -4,02%
News
Heizölpreis
71,06 USD USD
News
Holzpreis
560,00 USD -5,00 USD -0,88%
News
Kaffeepreis
2,88 USD USD 0,02%
News
Kakaopreis
2.158,00 GBP 11,00 GBP 0,51%
News
Kohlepreis
106,50 USD 0,15 USD 0,14%
News
Kupferpreis
13.010,35 USD 179,20 USD 1,40%
News
Lebendrindpreis
2,46 USD 0,01 USD 0,42%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD 0,42%
News
Maispreis
4,31 USD 0,04 USD 0,82%
News
Mastrindpreis
3,66 USD 0,01 USD 0,36%
News
Milchpreis
15,00 USD -0,01 USD -0,07%
News
Naphthapreis (European)
560,99 USD -0,34 USD -0,06%
News
Nickelpreis
17.584,00 USD 232,50 USD 1,34%
News
Ölpreis (Brent)
71,06 USD -0,15 USD -0,21%
News
Ölpreis (WTI)
65,70 USD 0,07 USD 0,11%
News
Orangensaftpreis
1,86 USD 0,03 USD 1,87%
News
Palladiumpreis
1.799,50 USD 11,00 USD 0,62%
News
Palmölpreis
4.018,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
News
Platinpreis
2.325,00 USD 149,50 USD 6,87%
News
Rapspreis
483,00 EUR -8,25 EUR -1,68%
News
Reispreis
9,91 USD 0,05 USD 0,46%
News
Silberpreis
91,06 USD 3,60 USD 4,12%
News
Sojabohnenmehlpreis
318,30 USD 7,60 USD 2,45%
News
Sojabohnenölpreis
0,60 USD USD 0,38%
News
Sojabohnenpreis
11,49 USD 0,09 USD 0,79%
News
Super Benzin
1,77 EUR -0,00 EUR -0,11%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
193,00 EUR -2,25 EUR -1,15%
News
Zinkpreis
3.350,85 USD 27,15 USD 0,82%
News
Zinnpreis
48.901,50 USD 1.407,50 USD 2,96%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,27%
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,12 Prozent auf 5.201,76 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 5.144,01 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Wer­bung

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 87,46 US-Dollar am Vortag auf 90,84 US-Dollar nach oben (+3,86Prozent).

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 6,76 Prozent auf 2.322,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.175,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,98 Prozent auf 1.806,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.788,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,41 Prozent auf 70,92 US-Dollar, nach 70,77 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:41 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,09 Prozent auf 65,69 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 65,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,96 Prozent auf 0,64 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Haferpreis -4,02 Prozent niedriger bei 3,16 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 0,02 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,88 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,42 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,46 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,45 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,82 Prozent auf 4,31 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,28 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,36 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,65 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 1,87 Prozent auf 1,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,82 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,40 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 2,45 Prozent auf 318,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 310,70 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,38 Prozent auf 0,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,60 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:31 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,85 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,92 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Mageres Schwein Preis um 0,42 Prozent auf 0,96 US-Dollar zu. Gestern war der Mageres Schwein Preis noch 0,96 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,07 Prozent auf 15,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,01 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,37 Prozent auf 70,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 71,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,14 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 19:06 Uhr auf 106,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 106,35 US-Dollar lag.

Nach 9,86 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Mittwochabend um 0,46 Prozent auf 9,91 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Holzpreis um -0,88 Prozent auf 560,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 565,00 US-Dollar.

