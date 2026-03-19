Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -3,03 Prozent auf 4.506,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.646,83 US-Dollar gelegen hatte.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -6,13 Prozent auf 67,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 72,41 US-Dollar an der Tafel.
Zudem fällt der Platinpreis. Um -2,15 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.932,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.975,00 US-Dollar lag.
Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -2,47 Prozent auf 1.420,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.456,50 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 4,41 Prozent auf 112,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 108,65 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,35 Prozent auf 98,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 96,14 US-Dollar.
Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,68 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--0,53 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -3,20 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,68 US-Dollar.
Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,33 US-Dollar am Vortag auf 2,34 US-Dollar nach oben (+0,29Prozent).
Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,75 Prozent auf 4,66 US-Dollar, nach 4,70 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Mastrindpreis bergauf. Der Mastrindpreis steigt 0,70 Prozent auf 3,58 US-Dollar, nach 3,55 US-Dollar am Vortag.
Indessen reduziert sich der Orangensaftpreis um -3,32 Prozent auf 1,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,67 US-Dollar.
Nach 11,69 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagabend um -0,68 Prozent auf 11,61 US-Dollar gesunken.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -1,35 Prozent auf 328,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 332,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,18 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,65 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,18 Prozent auf 3,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,17 US-Dollar.
Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Freitagabend nach. Um -0,76 Prozent auf 0,91 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,92 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:52 Uhr notiert der Milchpreis 0,19 Prozent stärker bei 16,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 16,12 US-Dollar.
Zudem steigt der Heizölpreis. Um 8,29 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 124,16 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 114,65 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 19:04 Uhr gibt der Kohlepreis um -1,38 Prozent auf 121,60 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 123,30 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -1,81 Prozent auf 11,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 11,33 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Holzpreis Verluste. Um 20:28 Uhr fällt der Holzpreis um -0,08 Prozent auf 609,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 609,50 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com