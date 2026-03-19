Rohstoffpreise aktuell

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

20.03.26 20:43 Uhr
Aluminiumpreis
3.228,08 USD -154,84 USD -4,58%
Baumwolle
0,67 USD USD -0,53%
Bleipreis
1.827,35 USD -52,25 USD -2,78%
Dieselpreis Benzin
2,22 EUR 0,06 EUR 2,87%
EEX Strompreis Phelix DE
105,00 EUR 6,25 EUR 6,33%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,10 USD -0,07 USD -2,05%
Goldpreis
4.503,26 USD -143,57 USD -3,09%
Haferpreis
3,56 USD -0,12 USD -3,20%
Heizölpreis
123,10 USD 8,45 USD 7,37%
Holzpreis
609,50 USD USD
Kaffeepreis
3,10 USD 0,04 USD 1,16%
Kakaopreis
2.414,00 GBP -30,00 GBP -1,23%
Kohlepreis
121,60 USD -1,70 USD -1,38%
Kupferpreis
11.825,35 USD -677,50 USD -5,42%
Lebendrindpreis
2,34 USD 0,01 USD 0,29%
Mageres Schwein Preis
0,91 USD -0,01 USD -0,76%
Maispreis
4,66 USD -0,04 USD -0,75%
Mastrindpreis
3,58 USD 0,02 USD 0,70%
Milchpreis
16,15 USD 0,03 USD 0,19%
Naphthapreis (European)
861,08 USD 15,77 USD 1,87%
Nickelpreis
16.425,00 USD -556,50 USD -3,28%
Ölpreis (Brent)
112,23 USD 4,64 USD 4,31%
Ölpreis (WTI)
97,94 USD 1,80 USD 1,87%
Orangensaftpreis
1,62 USD -0,06 USD -3,32%
Palladiumpreis
1.418,00 USD -38,50 USD -2,64%
Palmölpreis
4.582,00 MYR 79,00 MYR 1,75%
Platinpreis
1.932,00 USD -43,00 USD -2,18%
Rapspreis
500,75 EUR -1,75 EUR -0,35%
Reispreis
11,13 USD -0,21 USD -1,81%
Silberpreis
67,98 USD -4,43 USD -6,12%
Sojabohnenmehlpreis
328,00 USD -4,50 USD -1,35%
Sojabohnenölpreis
0,66 USD USD 0,18%
Sojabohnenpreis
11,61 USD -0,08 USD -0,68%
Super Benzin
2,06 EUR 0,03 EUR 1,38%
Weizenpreis
207,00 EUR -0,50 EUR -0,24%
Zinkpreis
3.010,00 USD -112,85 USD -3,61%
Zinnpreis
41.651,00 USD -4.638,00 USD -10,02%
Zuckerpreis
0,16 USD USD 2,15%
Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -3,03 Prozent auf 4.506,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.646,83 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -6,13 Prozent auf 67,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 72,41 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -2,15 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.932,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.975,00 US-Dollar lag.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -2,47 Prozent auf 1.420,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.456,50 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 4,41 Prozent auf 112,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 108,65 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,35 Prozent auf 98,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 96,14 US-Dollar.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,68 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--0,53 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -3,20 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,68 US-Dollar.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,33 US-Dollar am Vortag auf 2,34 US-Dollar nach oben (+0,29Prozent).

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,75 Prozent auf 4,66 US-Dollar, nach 4,70 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Mastrindpreis bergauf. Der Mastrindpreis steigt 0,70 Prozent auf 3,58 US-Dollar, nach 3,55 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Orangensaftpreis um -3,32 Prozent auf 1,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,67 US-Dollar.

Nach 11,69 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagabend um -0,68 Prozent auf 11,61 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -1,35 Prozent auf 328,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 332,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,18 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,65 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,18 Prozent auf 3,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,17 US-Dollar.

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Freitagabend nach. Um -0,76 Prozent auf 0,91 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,92 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:52 Uhr notiert der Milchpreis 0,19 Prozent stärker bei 16,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 16,12 US-Dollar.

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 8,29 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 124,16 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 114,65 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 19:04 Uhr gibt der Kohlepreis um -1,38 Prozent auf 121,60 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 123,30 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -1,81 Prozent auf 11,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 11,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Holzpreis Verluste. Um 20:28 Uhr fällt der Holzpreis um -0,08 Prozent auf 609,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 609,50 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

