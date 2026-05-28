Rohstoffe im Blick

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

29.05.26 20:43 Uhr
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Aluminiumpreis
3.659,24 USD -10,43 USD -0,28%
Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -0,81%
Bleipreis
1.984,65 USD -26,25 USD -1,31%
Dieselpreis Benzin
1,88 EUR -0,03 EUR -1,36%
EEX Strompreis Phelix DE
98,50 EUR 0,65 EUR 0,66%
Erdgaspreis - TTF
45,53 EUR -0,70 EUR -1,51%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,29 USD USD
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.554,43 USD 59,46 USD 1,32%
Haferpreis
3,61 USD -0,10 USD -2,70%
Heizölpreis
93,52 USD -2,11 USD -2,21%
Holzpreis
588,00 USD USD
Kaffeepreis
2,66 USD -0,09 USD -3,15%
Kakaopreis
2.975,00 GBP -114,00 GBP -3,69%
Kohlepreis
112,70 USD -0,20 USD -0,18%
Kupferpreis
13.512,90 USD -27,50 USD -0,20%
Lebendrindpreis
2,49 USD -0,01 USD -0,48%
Mageres Schwein Preis
0,96 USD -0,01 USD -1,06%
Maispreis
4,47 USD -0,09 USD -1,92%
Mastrindpreis
3,49 USD -0,04 USD -1,16%
Milchpreis
16,91 USD 0,01 USD 0,06%
Naphthapreis (European)
874,26 USD 0,41 USD 0,05%
Nickelpreis
18.734,00 USD -20,00 USD -0,11%
Ölpreis (Brent)
92,05 USD -1,26 USD -1,35%
Ölpreis (WTI)
87,80 USD -1,10 USD -1,24%
Orangensaftpreis
1,59 USD -0,09 USD -5,57%
Palladiumpreis
1.362,50 USD -10,00 USD -0,73%
Palmölpreis
4.470,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
Platinpreis
1.931,00 USD 4,50 USD 0,23%
Rapspreis
528,25 EUR 2,00 EUR 0,38%
Reispreis
12,62 USD -0,32 USD -2,44%
Silberpreis
75,64 USD -0,02 USD -0,03%
Sojabohnenmehlpreis
329,60 USD -4,50 USD -1,35%
Sojabohnenölpreis
0,78 USD 0,01 USD 1,25%
Sojabohnenpreis
11,87 USD -0,08 USD -0,67%
Super Benzin
1,92 EUR -0,02 EUR -0,88%
Weizenpreis
209,25 EUR -0,75 EUR -0,36%
Zinkpreis
3.485,65 USD -30,25 USD -0,86%
Zinnpreis
54.896,00 USD 245,00 USD 0,45%
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,93%
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,45 Prozent auf 4.560,12 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.494,97 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 75,66 US-Dollar am Vortag auf 75,75 US-Dollar nach oben (+0,12Prozent).

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:40 Uhr werden 1.926,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagabend nach. Um -0,73 Prozent auf 1.362,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.372,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,41 Prozent auf 91,99 US-Dollar, nach 93,31 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -1,97 Prozent auf 87,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 88,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,95 Prozent auf 0,76 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Haferpreis -2,70 Prozent niedriger bei 3,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -3,15 Prozent auf 2,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,74 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,48 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,49 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,50 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Maispreis um -1,92 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -1,16 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,53 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -5,57 Prozent auf 1,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,69 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,95 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,35 Prozent auf 329,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 334,10 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 1,25 Prozent auf 0,78 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,77 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,93 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,14 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,09 Prozent auf 3,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,29 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Mageres Schwein Preis um -1,06 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Gestern stand der Mageres Schwein Preis noch bei 0,97 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,90 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Heizölpreis um -2,21 Prozent auf 93,52 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 95,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Kohlepreis. Um -0,18 Prozent reduziert sich der Kohlepreis um 20:26 Uhr auf 112,70 US-Dollar, nachdem der Kohlepreis am Vortag noch bei 112,90 US-Dollar lag.

Nach 12,93 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Freitagabend um -2,44 Prozent auf 12,62 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 20:28 Uhr wurde ein Preis von 588,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 588,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Abschläge in Höhe von -1,51 Prozent auf 45,53 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 46,23 Euro.

Redaktion finanzen.net

