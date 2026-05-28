Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,45 Prozent auf 4.560,12 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.494,97 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 75,66 US-Dollar am Vortag auf 75,75 US-Dollar nach oben (+0,12Prozent).
Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:40 Uhr werden 1.926,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagabend nach. Um -0,73 Prozent auf 1.362,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.372,50 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,41 Prozent auf 91,99 US-Dollar, nach 93,31 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -1,97 Prozent auf 87,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 88,90 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,95 Prozent auf 0,76 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Haferpreis -2,70 Prozent niedriger bei 3,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,71 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -3,15 Prozent auf 2,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,74 US-Dollar an der Tafel.
Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,48 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,49 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,50 US-Dollar lag.
Währenddessen verliert der Maispreis um -1,92 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,56 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -1,16 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,53 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -5,57 Prozent auf 1,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,69 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,95 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,35 Prozent auf 329,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 334,10 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 1,25 Prozent auf 0,78 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,77 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,93 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,14 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,09 Prozent auf 3,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,29 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen verliert der Mageres Schwein Preis um -1,06 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Gestern stand der Mageres Schwein Preis noch bei 0,97 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,90 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Heizölpreis um -2,21 Prozent auf 93,52 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 95,63 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem fällt der Kohlepreis. Um -0,18 Prozent reduziert sich der Kohlepreis um 20:26 Uhr auf 112,70 US-Dollar, nachdem der Kohlepreis am Vortag noch bei 112,90 US-Dollar lag.
Nach 12,93 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Freitagabend um -2,44 Prozent auf 12,62 US-Dollar gesunken.
Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 20:28 Uhr wurde ein Preis von 588,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 588,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Abschläge in Höhe von -1,51 Prozent auf 45,53 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 46,23 Euro.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com