Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,16 Prozent auf 4.055,34 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.048,79 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 57,70 US-Dollar am Vortag auf 58,35 US-Dollar nach oben (+1,13Prozent).
Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -0,53 Prozent auf 1.595,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.604,00 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagabend nach. Um -1,15 Prozent auf 1.247,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.261,50 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -3,85 Prozent auf 96,81 US-Dollar, nach 100,69 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:41 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -3,27 Prozent auf 89,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 92,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -1,62 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,80 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:18 Uhr notiert der Haferpreis -1,35 Prozent niedriger bei 3,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,33 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 1,42 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,09 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Maispreis kaum. Am Freitagabend lag der Maispreis bei 4,64 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 4,64 US-Dollar.
Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,59 Prozent auf 3,46 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,44 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -3,44 Prozent auf 1,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,47 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,75 Prozent auf 12,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,38 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 331,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (329,90 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -1,92 Prozent auf 0,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,76 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 19:07 Uhr zieht der Zuckerpreis um 0,54 Prozent auf 0,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,15 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,71 Prozent auf 2,87 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,92 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,64 Prozent auf 1,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,02 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen legt der Milchpreis um 0,19 Prozent auf 15,79 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 15,76 US-Dollar wert.
Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -3,92 Prozent auf 110,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 114,65 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Reispreis um -0,99 Prozent auf 13,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 14,13 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem steigt der Holzpreis. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Holzpreis um 20:25 Uhr auf 658,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 657,50 US-Dollar lag.
Nach 61,98 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Freitagabend um 1,42 Prozent auf 62,86 Euro gestiegen.
Redaktion finanzen.net
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