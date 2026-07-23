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Rohstoffe im Blick

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

24.07.26 20:43 Uhr
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.182,00 USD -7,95 USD -0,25%
News
Baumwolle
0,79 USD -0,01 USD -1,62%
News
Bleipreis
1.874,85 USD 33,35 USD 1,81%
News
Dieselpreis Benzin
2,18 EUR 0,02 EUR 0,93%
News
EEX Strompreis Phelix DE
115,85 EUR -0,25 EUR -0,22%
News
Erdgaspreis - TTF
62,86 EUR 0,88 EUR 1,42%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,87 USD -0,05 USD -1,54%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.053,57 USD 4,78 USD 0,12%
News
Haferpreis
3,28 USD -0,05 USD -1,35%
News
Heizölpreis
110,16 USD -4,49 USD -3,92%
News
Holzpreis
658,00 USD 0,50 USD 0,08%
News
Kaffeepreis
3,14 USD 0,04 USD 1,42%
News
Kakaopreis
4.020,00 GBP 49,00 GBP 1,23%
News
Kohlepreis
121,10 USD 0,70 USD 0,58%
News
Kupferpreis
13.744,85 USD -148,65 USD -1,07%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,03 USD 0,01 USD 0,64%
News
Maispreis
4,64 USD USD
News
Mastrindpreis
3,46 USD 0,02 USD 0,59%
News
Milchpreis
15,78 USD 0,02 USD 0,13%
News
Naphthapreis (European)
764,69 USD 4,87 USD 0,64%
News
Nickelpreis
17.191,50 USD 258,00 USD 1,52%
News
Ölpreis (Brent)
96,48 USD -4,21 USD -4,18%
News
Ölpreis (WTI)
89,24 USD -2,95 USD -3,20%
News
Orangensaftpreis
1,42 USD -0,05 USD -3,44%
News
Palladiumpreis
1.244,50 USD -17,00 USD -1,35%
News
Palmölpreis
4.591,00 MYR -5,00 MYR -0,11%
News
Platinpreis
1.593,50 USD -10,50 USD -0,65%
News
Rapspreis
546,75 EUR 4,75 EUR 0,88%
News
Reispreis
13,99 USD -0,14 USD -0,99%
News
Silberpreis
58,27 USD 0,57 USD 0,99%
News
Sojabohnenmehlpreis
331,80 USD 1,90 USD 0,58%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD -0,01 USD -1,92%
News
Sojabohnenpreis
12,47 USD 0,09 USD 0,75%
News
Super Benzin
2,15 EUR 0,01 EUR 0,37%
News
Weizenpreis
241,75 EUR -3,00 EUR -1,23%
News
Zinkpreis
3.652,85 USD 39,00 USD 1,08%
News
Zinnpreis
53.795,00 USD -101,00 USD -0,19%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,54%
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,16 Prozent auf 4.055,34 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.048,79 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 57,70 US-Dollar am Vortag auf 58,35 US-Dollar nach oben (+1,13Prozent).

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -0,53 Prozent auf 1.595,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.604,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagabend nach. Um -1,15 Prozent auf 1.247,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.261,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -3,85 Prozent auf 96,81 US-Dollar, nach 100,69 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:41 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -3,27 Prozent auf 89,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 92,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -1,62 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,80 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:18 Uhr notiert der Haferpreis -1,35 Prozent niedriger bei 3,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 1,42 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,09 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Maispreis kaum. Am Freitagabend lag der Maispreis bei 4,64 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 4,64 US-Dollar.

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,59 Prozent auf 3,46 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,44 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -3,44 Prozent auf 1,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,47 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,75 Prozent auf 12,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,38 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 331,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (329,90 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -1,92 Prozent auf 0,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,76 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 19:07 Uhr zieht der Zuckerpreis um 0,54 Prozent auf 0,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,71 Prozent auf 2,87 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,64 Prozent auf 1,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,02 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,19 Prozent auf 15,79 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 15,76 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -3,92 Prozent auf 110,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 114,65 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Reispreis um -0,99 Prozent auf 13,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 14,13 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Holzpreis. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Holzpreis um 20:25 Uhr auf 658,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 657,50 US-Dollar lag.

Nach 61,98 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Freitagabend um 1,42 Prozent auf 62,86 Euro gestiegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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