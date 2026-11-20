Rohstoffe unter der Lupe

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -2,74 Prozent auf 3.527,46 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 3.626,92 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -4,20 Prozent auf 41,24 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 43,05 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -3,47 Prozent auf 1.307,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.354,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,83 Prozent auf 893,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 919,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,43 Prozent auf 92,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 91,98 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,11 Prozent auf 83,12 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 83,21 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:23 Uhr ab. Es geht -0,63 Prozent auf 0,75 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,76 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:18 Uhr steigt der Haferpreis um 1,48 Prozent auf 3,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,56 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -2,55 Prozent auf 2,75 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,18 Prozent auf 2,23 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,23 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,39 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,97 Prozent.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,38 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -3,73 Prozent niedriger bei 1,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 1,08 Prozent auf 12,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,08 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 340,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (332,30 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,50 Prozent auf 0,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,60 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,76 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 4,19 Prozent auf 3,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,27 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Mageres Schwein Preis am Freitagabend hinzu. Um 0,05 Prozent auf 0,52 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,52 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Milchpreis um 0,11 Prozent auf 17,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,72 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -1,01 Prozent auf 103,29 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 104,35 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Reispreis Verluste. Um 20:19 Uhr fällt der Reispreis um -0,05 Prozent auf 18,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 18,57 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,75 Prozent auf 537,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 533,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Aufwind. Um 19:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - TTF um 4,48 Prozent auf 88,64 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 84,84 Euro gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net