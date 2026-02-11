Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis reduzierte sich um 13:13 Uhr um -0,46 Prozent auf 5.061,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 5.084,68 US-Dollar gelegen hatte.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Silberpreis um -1,64 Prozent auf 82,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,37 US-Dollar an der Tafel.
Zudem fällt der Platinpreis. Um -2,01 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 2.100,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 2.143,50 US-Dollar lag.
Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,36 Prozent auf 1.708,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.732,00 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,73 Prozent auf 69,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 69,40 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,02 Prozent auf 64,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 64,63 US-Dollar.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,62 US-Dollar am Vortag auf 0,62 US-Dollar nach oben (+0,34Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,08 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,05 US-Dollar.
Indes gewinnt der Kaffeepreis hinzu. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,95 US-Dollar am Vortag auf 2,99 US-Dollar nach oben (+1,44Prozent).
Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -4,05 Prozent auf 2.627,00 Britische Pfund, nach 2.736,00 Britische Pfund am Vortag.
Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,29 Prozent auf 4,29 US-Dollar, nach 4,28 US-Dollar am Vortag.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,16 Prozent auf 11,37 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,24 US-Dollar.
Nach 303,00 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um 1,72 Prozent auf 308,20 US-Dollar gestiegen.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,70 Prozent auf 0,57 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,57 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben verstärkt sich der Weizenpreis um 0,13 Prozent auf 190,75 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 190,50 Euro.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,79 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag hinzu. Um 2,53 Prozent auf 3,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,16 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Rapspreis mit einem Kursgewinn. Um 12:58 Uhr notiert der Rapspreis 0,77 Prozent stärker bei 490,75 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 487,00 Euro.
Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,82 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 13:13 Uhr auf 63,93 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 64,46 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 13:00 Uhr gibt der Holzpreis um -0,42 Prozent auf 591,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 593,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock