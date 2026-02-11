DAX25.192 +1,4%Est506.077 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.103 +1,3%Euro1,1884 +0,1%Öl69,23 -0,6%Gold5.063 -0,4%
Rohstoffpreise aktuell

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag

12.02.26 13:17 Uhr
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.125,45 USD 15,30 USD 0,49%
Baumwolle
0,62 USD USD 0,47%
Bleipreis
1.938,35 USD 28,00 USD 1,47%
Dieselpreis Benzin
1,71 EUR 0,00 EUR 0,06%
EEX Strompreis Phelix DE
85,40 EUR -0,70 EUR -0,81%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,25 USD 0,09 USD 2,88%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
5.062,18 USD -22,50 USD -0,44%
Haferpreis
3,05 USD USD 0,08%
Heizölpreis
63,93 USD -0,53 USD -0,82%
Holzpreis
591,00 USD -2,50 USD -0,42%
Kaffeepreis
3,00 USD 0,05 USD 1,76%
Kakaopreis
2.651,00 GBP -87,00 GBP -3,18%
Kohlepreis
104,50 USD 1,75 USD 1,70%
Kupferpreis
13.326,85 USD 325,20 USD 2,50%
Lebendrindpreis
2,42 USD 0,03 USD 1,36%
Mageres Schwein Preis
0,87 USD USD 0,06%
Maispreis
4,29 USD 0,01 USD 0,29%
Mastrindpreis
3,67 USD 0,03 USD 0,73%
Milchpreis
15,10 USD -0,02 USD -0,13%
Naphthapreis (European)
565,52 USD 1,24 USD 0,22%
Nickelpreis
17.714,00 USD 737,50 USD 4,34%
Ölpreis (Brent)
69,13 USD -0,50 USD -0,72%
Ölpreis (WTI)
64,61 USD -0,02 USD -0,03%
Orangensaftpreis
1,86 USD 0,10 USD 5,69%
Palladiumpreis
1.716,00 USD -16,00 USD -0,92%
Palmölpreis
3.978,00 MYR -25,00 MYR -0,62%
Platinpreis
2.108,00 USD -35,50 USD -1,66%
Rapspreis
490,88 EUR 3,88 EUR 0,80%
Reispreis
11,10 USD -0,04 USD -0,36%
Silberpreis
82,80 USD -1,57 USD -1,86%
Sojabohnenmehlpreis
308,00 USD 5,00 USD 1,65%
Sojabohnenölpreis
0,57 USD USD 0,68%
Sojabohnenpreis
11,37 USD 0,13 USD 1,11%
Super Benzin
1,75 EUR -0,00 EUR -0,06%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
191,25 EUR 0,75 EUR 0,39%
Zinkpreis
3.436,20 USD 95,35 USD 2,85%
Zinnpreis
50.299,00 USD 2.337,50 USD 4,87%
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,65%
Der Goldpreis reduzierte sich um 13:13 Uhr um -0,46 Prozent auf 5.061,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 5.084,68 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Silberpreis um -1,64 Prozent auf 82,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,37 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -2,01 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 2.100,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 2.143,50 US-Dollar lag.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,36 Prozent auf 1.708,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.732,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,73 Prozent auf 69,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 69,40 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,02 Prozent auf 64,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 64,63 US-Dollar.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,62 US-Dollar am Vortag auf 0,62 US-Dollar nach oben (+0,34Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,08 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,05 US-Dollar.

Indes gewinnt der Kaffeepreis hinzu. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,95 US-Dollar am Vortag auf 2,99 US-Dollar nach oben (+1,44Prozent).

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -4,05 Prozent auf 2.627,00 Britische Pfund, nach 2.736,00 Britische Pfund am Vortag.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,29 Prozent auf 4,29 US-Dollar, nach 4,28 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,16 Prozent auf 11,37 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,24 US-Dollar.

Nach 303,00 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um 1,72 Prozent auf 308,20 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,70 Prozent auf 0,57 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,57 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Weizenpreis um 0,13 Prozent auf 190,75 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 190,50 Euro.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,79 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag hinzu. Um 2,53 Prozent auf 3,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,16 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Rapspreis mit einem Kursgewinn. Um 12:58 Uhr notiert der Rapspreis 0,77 Prozent stärker bei 490,75 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 487,00 Euro.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,82 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 13:13 Uhr auf 63,93 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 64,46 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 13:00 Uhr gibt der Holzpreis um -0,42 Prozent auf 591,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 593,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

Nachrichten zu Goldpreis