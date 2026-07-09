Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag

Marktbericht zu Rohstoffen

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,36 Prozent auf 4.106,78 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.121,63 US-Dollar.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,36 Prozent auf 59,47 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 60,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:12 Uhr fällt der Platinpreis um -0,03 Prozent auf 1.625,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.626,00 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf. Es geht 1,68 Prozent auf 1.273,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.252,00 US-Dollar stand.

Nach 75,90 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Freitagmittag um 0,86 Prozent auf 76,55 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,18 Prozent auf 72,21 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 72,08 US-Dollar.

Nach 2,95 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagmittag um -3,81 Prozent auf 2,84 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,57 US-Dollar).

Daneben sinkt der Kakaopreis um -3,19 Prozent auf 4.551,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.701,00 Britische Pfund.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,82 Prozent auf 4,24 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,28 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,36 Prozent auf 11,76 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 11,80 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 317,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (319,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -1,39 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -0,90 Prozent auf 2,99 US-Dollar, nach 3,01 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 13:13 Uhr werden 94,31 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net