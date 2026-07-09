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Marktbericht zu Rohstoffen

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag

10.07.26 13:17 Uhr
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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1.849,15 USD -1,50 USD -0,08%
News
Dieselpreis Benzin
2,00 EUR 0,05 EUR 2,31%
News
EEX Strompreis Phelix DE
103,19 EUR 1,19 EUR 1,17%
News
Erdgaspreis - TTF
50,18 EUR 3,79 EUR 8,17%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,97 USD -0,04 USD -1,43%
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Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.098,88 USD -22,75 USD -0,55%
News
Haferpreis
2,85 USD -0,11 USD -3,56%
News
Heizölpreis
95,10 USD 0,79 USD 0,84%
News
Holzpreis
625,50 USD -2,00 USD -0,32%
News
Kaffeepreis
3,29 USD -0,28 USD -7,91%
News
Kakaopreis
4.312,00 GBP -389,00 GBP -8,27%
News
Kohlepreis
118,00 USD -1,20 USD -1,01%
News
Kupferpreis
13.356,40 USD 266,80 USD 2,04%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD -0,02 USD -1,00%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD USD -0,19%
News
Maispreis
4,28 USD 0,01 USD 0,12%
News
Mastrindpreis
3,56 USD -0,06 USD -1,63%
News
Milchpreis
15,70 USD 0,01 USD 0,06%
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Naphthapreis (European)
682,78 USD 2,84 USD 0,42%
News
Nickelpreis
16.349,00 USD 190,00 USD 1,18%
News
Ölpreis (Brent)
76,52 USD 0,62 USD 0,82%
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Ölpreis (WTI)
72,28 USD 0,20 USD 0,28%
News
Orangensaftpreis
1,22 USD -0,28 USD -18,95%
News
Palladiumpreis
1.271,00 USD 19,00 USD 1,52%
News
Palmölpreis
4.455,00 MYR -27,00 MYR -0,60%
News
Platinpreis
1.621,50 USD -4,50 USD -0,28%
News
Rapspreis
518,50 EUR -3,75 EUR -0,72%
News
Reispreis
13,23 USD -0,21 USD -1,53%
News
Silberpreis
59,58 USD -0,71 USD -1,18%
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Sojabohnenmehlpreis
318,20 USD -1,30 USD -0,41%
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Sojabohnenölpreis
0,71 USD USD 0,33%
News
Sojabohnenpreis
11,79 USD -0,01 USD -0,04%
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Super Benzin
2,04 EUR 0,02 EUR 1,19%
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Weizenpreis
205,00 EUR 0,75 EUR 0,37%
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Zinkpreis
3.621,15 USD 93,30 USD 2,64%
News
Zinnpreis
53.446,00 USD 1.141,00 USD 2,18%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,19%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,36 Prozent auf 4.106,78 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.121,63 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,36 Prozent auf 59,47 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 60,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:12 Uhr fällt der Platinpreis um -0,03 Prozent auf 1.625,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.626,00 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf. Es geht 1,68 Prozent auf 1.273,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.252,00 US-Dollar stand.

Nach 75,90 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Freitagmittag um 0,86 Prozent auf 76,55 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,18 Prozent auf 72,21 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 72,08 US-Dollar.

Nach 2,95 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagmittag um -3,81 Prozent auf 2,84 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,57 US-Dollar).

Daneben sinkt der Kakaopreis um -3,19 Prozent auf 4.551,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.701,00 Britische Pfund.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,82 Prozent auf 4,24 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,28 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,36 Prozent auf 11,76 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 11,80 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 317,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (319,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -1,39 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -0,90 Prozent auf 2,99 US-Dollar, nach 3,01 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 13:13 Uhr werden 94,31 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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