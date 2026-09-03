Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
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Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,16 Prozent auf 4.481,44 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.474,07 US-Dollar.
Währenddessen legt der Silberpreis um 0,12 Prozent auf 67,06 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 66,98 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,33 Prozent auf 1.824,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.830,00 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:09 Uhr ab. Es geht -0,39 Prozent auf 1.422,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.428,00 US-Dollar stand.
Nach 95,52 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag um -0,48 Prozent auf 95,06 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:11 Uhr steht ein Minus von -0,62 Prozent auf 90,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 91,30 US-Dollar.
Nach 3,43 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagvormittag um -2,12 Prozent auf 3,35 US-Dollar gesunken.
Währenddessen wird der Maispreis bei 5,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,15 US-Dollar).
Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,72 Prozent auf 342,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 345,20 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -1,01 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,50 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.
Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 10:09 Uhr steht ein Minus von -1,09 Prozent auf 119,93 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 121,25 US-Dollar.
Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,52 Prozent auf 135,00 US-Dollar, nach 135,70 US-Dollar am Vortag.
Redaktion finanzen.net
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