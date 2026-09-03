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Marktbericht zu Rohstoffen

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,286.64 USD 33.54 USD 1.03 %
News
Baumwolle
0.84 USD 0.01 USD 0.77 %
News
Bleipreis
1,870.00 USD -1.85 USD -0.1 %
News
Dieselpreis Benzin
2.33 EUR 0.03 EUR 1.26 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
127.75 EUR -1.36 EUR -1.05 %
News
Erdgaspreis - TTF
70.95 EUR -2.28 EUR -3.11 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.92 USD 0.01 USD 0.27 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,476.46 USD 2.39 USD 0.05 %
News
Haferpreis
3.35 USD -0.07 USD -2.12 %
News
Heizölpreis
119.93 USD -1.32 USD -1.09 %
News
Holzpreis
574.00 USD 10.50 USD 1.86 %
News
Kaffeepreis
3.18 USD -0.07 USD -2.08 %
News
Kakaopreis
4,419.00 GBP 12.00 GBP 0.27 %
News
Kohlepreis
136.25 USD 0.55 USD 0.41 %
News
Kupferpreis
14,358.85 USD 6.20 USD 0.04 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD 0.04 USD 1.96 %
News
Mageres Schwein Preis
0.83 USD 0.00 USD -0.39 %
News
Maispreis
5.12 USD -0.03 USD -0.63 %
News
Mastrindpreis
3.26 USD 0.07 USD 2.16 %
News
Milchpreis
16.32 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Naphthapreis (European)
807.44 USD 1.71 USD 0.21 %
News
Nickelpreis
16,615.00 USD 91.00 USD 0.55 %
News
Ölpreis (Brent)
95.16 USD -0.36 USD -0.38 %
News
Ölpreis (WTI)
90.76 USD -0.54 USD -0.59 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD 0.06 USD 4.83 %
News
Palladiumpreis
1,423.50 USD -4.50 USD -0.32 %
News
Palmölpreis
4,635.00 MYR -5.00 MYR -0.11 %
News
Platinpreis
1,819.00 USD -11.00 USD -0.6 %
News
Rapspreis
551.75 EUR 0.75 EUR 0.14 %
News
Reispreis
15.19 USD -0.05 USD -0.33 %
News
Silberpreis
67.05 USD 0.07 USD 0.1 %
News
Sojabohnenmehlpreis
342.50 USD -2.70 USD -0.78 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD -0.01 USD -1.14 %
News
Sojabohnenpreis
13.08 USD 0.02 USD 0.13 %
News
Super Benzin
2.26 EUR 0.03 EUR 1.26 %
News
Weizenpreis
233.00 EUR -12.25 EUR -4.99 %
News
Zinkpreis
3,995.25 USD -3.90 USD -0.1 %
News
Zinnpreis
54,426.00 USD 526.00 USD 0.98 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0 %
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,16 Prozent auf 4.481,44 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.474,07 US-Dollar.

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Währenddessen legt der Silberpreis um 0,12 Prozent auf 67,06 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 66,98 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,33 Prozent auf 1.824,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.830,00 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:09 Uhr ab. Es geht -0,39 Prozent auf 1.422,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.428,00 US-Dollar stand.

Nach 95,52 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag um -0,48 Prozent auf 95,06 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:11 Uhr steht ein Minus von -0,62 Prozent auf 90,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 91,30 US-Dollar.

Nach 3,43 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagvormittag um -2,12 Prozent auf 3,35 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Maispreis bei 5,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,15 US-Dollar).

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,72 Prozent auf 342,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 345,20 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -1,01 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,50 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 10:09 Uhr steht ein Minus von -1,09 Prozent auf 119,93 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 121,25 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,52 Prozent auf 135,00 US-Dollar, nach 135,70 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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