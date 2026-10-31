Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (3.875,36 US-Dollar).
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aluminiumpreis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aluminiumpreis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com