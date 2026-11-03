DAX 25.789 -0,7%ESt50 6.133 -0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,20 +1,3%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.681 +0,2%Euro 1,1191 +0,0%Öl 106,5 +1,6%Gold 3.907 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Marktbericht zu Rohstoffen

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,060.00 USD -13.02 USD -0.42 %
News
Baumwolle
0.77 USD 0.00 USD -0.36 %
News
Bleipreis
1,869.35 USD -20.20 USD -1.07 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR -0.02 EUR -0.78 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
164.00 EUR -8.90 EUR -5.15 %
News
Erdgaspreis - TTF
94.33 EUR -4.27 EUR -4.33 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.89 USD 0.03 USD 1.19 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,908.29 USD -38.58 USD -0.98 %
News
Haferpreis
3.42 USD 0.01 USD 0.37 %
News
Heizölpreis
119.93 USD 3.17 USD 2.71 %
News
Holzpreis
525.50 USD 4.00 USD 0.77 %
News
Kaffeepreis
2.94 USD 0.02 USD 0.55 %
News
Kakaopreis
4,113.00 GBP -27.00 GBP -0.65 %
News
Kohlepreis
144.45 USD 2.30 USD 1.62 %
News
Kupferpreis
14,377.65 USD -70.90 USD -0.49 %
News
Lebendrindpreis
2.20 USD -0.01 USD -0.57 %
News
Mageres Schwein Preis
0.58 USD -0.01 USD -1.19 %
News
Maispreis
4.46 USD -0.03 USD -0.56 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD 0.01 USD 0.19 %
News
Milchpreis
15.19 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
901.79 USD -80.29 USD -8.18 %
News
Nickelpreis
15,258.50 USD 22.00 USD 0.14 %
News
Ölpreis (Brent)
106.63 USD 1.86 USD 1.78 %
News
Ölpreis (WTI)
97.97 USD 1.51 USD 1.57 %
News
Orangensaftpreis
1.32 USD 0.17 USD 14.43 %
News
Palladiumpreis
942.50 USD -28.00 USD -2.89 %
News
Palmölpreis
4,441.00 MYR -2.00 MYR -0.05 %
News
Platinpreis
1,423.00 USD -31.50 USD -2.17 %
News
Rapspreis
545.75 EUR 18.25 EUR 3.46 %
News
Reispreis
17.00 USD -0.53 USD -3.02 %
News
Silberpreis
48.84 USD -1.85 USD -3.65 %
News
Sojabohnenmehlpreis
319.20 USD -0.40 USD -0.13 %
News
Sojabohnenölpreis
0.65 USD 0.00 USD 0.37 %
News
Sojabohnenpreis
12.10 USD 0.05 USD 0.44 %
News
Super Benzin
2.07 EUR -0.02 EUR -0.86 %
News
Weizenpreis
228.75 EUR 1.50 EUR 0.66 %
News
Zinkpreis
3,934.65 USD -20.80 USD -0.53 %
News
Zinnpreis
49,518.50 USD 725.00 USD 1.49 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD -0.01 USD -3.36 %
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -1,16 Prozent auf 3.901,02 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 3.946,87 US-Dollar.

Werbung

Währenddessen verliert der Silberpreis um -3,87 Prozent auf 48,73 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 50,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -2,51 Prozent auf 1.418,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.454,50 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:09 Uhr ab. Es geht -3,09 Prozent auf 940,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 970,50 US-Dollar stand.

Nach 104,77 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagvormittag um 2,03 Prozent auf 106,90 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 1,45 Prozent auf 97,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 96,46 US-Dollar.

Nach 0,78 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagvormittag um -0,50 Prozent auf 0,77 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,48 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,44 Prozent auf 12,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,05 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,06 Prozent auf 319,80 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 319,60 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -2,05 Prozent auf 0,19 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 1,58 Prozent auf 2,90 US-Dollar, nach 2,86 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 120,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (116,76 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:44 Uhr zieht der Kohlepreis um 2,88 Prozent auf 146,25 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 142,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.