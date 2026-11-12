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Goldpreis sinkt unter 4.000 US-Dollar - Aussicht auf höhere Zinsen belastet

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Goldpreis
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LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter unter der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA gelitten. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London den dritten Tag in Folge und rutschte unter die runde Marke von 4.000 US-Dollar. Zuletzt notierte das Edelmetall bei 3.958 Dollar und damit etwa 0,7 Prozent niedriger als am Mittwoch. Damit wird Gold aktuell auf dem Niveau von Mitte letzter Woche gehandelt.

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Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die mittlerweile fest am Markt verankerte Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.

Die Fed sieht sich mit einer hartnäckigen Teuerung in den USA konfrontiert. Jüngste Preisdaten verstärkten die Sorgen um eine zu hohe Inflation, denn die Verbraucherpreise waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet.

Daraufhin hatten sich Vertreter der Notenbank restriktiv geäußert und so einmal mehr die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung im nächsten Monat geschürt. Die Preisdaten für Oktober seien "fast schon beunruhigend", sagte etwa Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago.

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Angesichts eines weniger günstigen konjunkturellen Umfelds sei Gold einem erhöhten "Abwärtsrisiko" ausgesetzt und könnte auf 3.870 Dollar fallen, sagte Christopher Wong, Stratege bei der Finanzdienstleistungsgruppe Oversea-Chinese Banking Corporation. Dort liegt das Ende Oktober erreichte Tief seit gut einem Jahr.

Jede positive Überraschung bei den am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreisdaten könnte den Goldpreis weiter unter Druck setzen, fuhr Wong fort. Denn die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./la/jsl/stk

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